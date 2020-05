Apple dévoile son rapport 2020 sur la responsabilité des fournisseurs

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Comme chaque année, Apple publie son Supplier Responsibility Report que l'on peut traduire par rapport sur la responsabilité des fournisseurs.



Sans surprise, c'est le COVID-19 qui a la tête d'affiche dans cette nouvelle version, perturbant le bon déroulement du travail et ayant forcé de nombreuses contraintes.

Apple parle de la responsabilité des fournisseurs

Chaque année, Apple parle des conditions de travail mettant en avant les conditions de travail de ses sous-traitants tout en mettant l'accent sur les luttes de l’environnement.



Pour cette année 2020, c'est Sabih Khan, le nouveau Apple Senior Vice President Opérations, qui est en charge de ce petit bilan. Le gros point de la période, c'est l'arrivée du coronavirus qui a contraint la Pomme à modifier sa façon de faire, tout en mettant en place un plan pour respecter les recommandations.



Entre la distanciation, les masques, le gel, la réduction de l'effectif ou encore les examens de santé, les fournisseurs ont joué la sécurité à la demande de Cupertino.



Pour les autres points, Apple appuie toujours sur le fait qu'elle propose aux employés de ses fournisseurs des "opportunités d'éducation et de formation, y compris des programmes universitaires traditionnels, des initiatives de formation professionnelle et des programmes de santé et de bien-être afin que leurs employés puissent acquérir de nouvelles compétences et travailler pour atteindre leurs objectifs".



Un rapport complet à trouver à cette adresse.