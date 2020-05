Jaguar / Land Rover : un autoradio compatible Bluetooth pour ses anciennes voitures

En avril dernier, Porsche annonçait la commercialisation d'autoradios pour ses anciennes voitures, dans le but de les rendre compatibles avec CarPlay.



Visiblement, le groupe Jaguar Land Rover semble s'inspirer de cette idée, puisqu'ils proposent désormais une équivalence à leurs clients possédant des modèles anciens.

Jaguar lance un autoradio pour ses vieilles voitures

Jaguar (et Land Rover) vont donc permettre à leurs anciens clients d'apporter une touche de modernité à leur voiture grâce à la commercialisation d'un autoradio multimédia.



Seul bémol, le constructeur évoque une intégration smartphone, sans préciser si l'on parle bien d'une compatibilité avec CarPlay et Android Auto. Malheureusement, en se passant de ces deux arguments de poids, on imagine qu'il s'agit là uniquement d'une connexion Bluetooth.



Avec un écran 3,5 pouces, un système GPS avec alertes liées à la circulation, la radio DAB+ et le streaming audio, les clients pourront donner un coup de jeune à leurs anciens modèles. Concernant le tarif, il faudra tout de même compter 1350 euros pour une version chrome ou noire.



Les voitures compatibles chez Jaguar Land Rover :

XJ Série 3 (1979-1992)

XJ6/XJ12 (1987-1994)

XJS coupé/cabriolet (1975-1996)

Defender 90 / 110 / 130

Range Rover Classic

Discovery 1

Freelander 1

