Apple explique comment jouer sur Apple Arcade avec une manette

Il y a 7 heures

Julien Russo

Depuis iOS 13, Apple a rendu compatible la connexion Bluetooth des manettes de PlayStation 4 et de Xbox One. Une nouveauté qui est arrivée en même temps que la sortie d'Apple Arcade. Une coïncidence ? Je ne crois pas. Fidèle à ses tutoriels sur YouTube, Apple a expliqué comment connecter une manette à une Apple TV.

Le jeu Ultimate Rivals : The Rink s'occupe de la promo

Pour réaliser ce tutoriel, Apple s'est servi du jeu de hockey "Ultimate Rivals". Projeté dans un monde numérique d'un futur proche, vous incarnez l'un des athlètes des plus grandes compétitions américaines (on recense la NHL, NBA, NFL, MLB ou WNBA).

Si Apple a utilisé ce jeu, ce n'est pas par hasard, puisque c'est l'un des jeux qui rencontre le plus de succès en ce moment sur Apple Arcade.

Étape par étape, Apple explique comment connecter une manette sur l'Apple TV. La première chose à faire est de vous rendre dans les "Réglages", puis de vous rendre dans "Télécommandes et appareils". Vous trouverez en suite "Bluetooth".

Pour finaliser la connexion, vous devrez appuyer sur votre manette de PlayStation ou de Xbox dans la liste "Autres appareils".

Évidemment, pour que votre Apple TV détecte votre manette, il faudra au préalable l'allumer en appuyant sur le logo PS ou Xbox.

À noter que les manettes sont aussi prises en charge sur iPadOS et macOS. Si vous n'avez pas de console à la maison, vous pouvez aussi acheter une manette filaire compatible iOS comme celle de Rotor Riot qui est proposé à 59,99€ sur Amazon.