Apple Pay : ING apparait sur le site d'Apple

Il y a 49 min (Màj il y a 16 min)

Julien Russo

1

Nous sommes en 2020 et il existe toujours des banques qui ne proposent pas Apple Pay. Oui, c'est hallucinant, on sait... C'est le cas de ING ou encore de LCL qui ont essayé de repousser l'inévitable, mais qui au final ont craqué et ont rejoint leurs confrères comme la Société Générale ou la Caisse d'Épargne.

Apple Pay chez ING ? C'est pour bientôt !

Si vous êtes client ING, vous allez bientôt pouvoir goûter au bonheur de payer avec son iPhone et/ou son Apple Watch en magasin !

Les choses semblent bien avancer pour la banque, puisqu'elle vient d'apparaitre sur le site d'Apple France dans la catégorie "Disponible prochainement" aux côtés de LCL et qonto.

Pour rappel, la banque avait confirmé en janvier sa volonté de lancer le service de paiement sans contact d'Apple avant le mois de juillet de cette année. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée officiellement, mais vu ce qui se passe avec la crise sanitaire, il est possible que la banque ait eu un peu de retard dans la mise en place d'Apple Pay pour ses clients. On verra si ING tient sa promesse, la banque est toujours dans le délai qu'elle avait promis à ses clients !



Apple Pay est disponible en France dans les principaux établissements bancaires. L'adoption aura pris du temps pour de nombreuses banques, mais la pression des clients aura probablement servi à accélérer le partenariat avec la firme de Cupertino.

Aujourd'hui, Apple Pay est devenu un poids lourd dans le paiement sans contact à travers le monde. Le cabinet d'études Bernstein a affirmé en février que le service d'Apple représentait 5% des paiements par carte dans le monde. Une statistique qui est en permanente progression.

À prendre quand même en compte que contrairement à ses concurrents, Apple Pay n'est disponible que sur l'iPhone et l'Apple Watch, contrairement à Google Pay qui est disponible sur tous les smartphones Android.



