Neptune : un nouveau client Twitter très prometteur

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Bien que nous en avons déjà parlé dans notre dernière article recensant les nouvelles applications de la semaine, il faut bien avouer que Neptune for Twitter mérite un peu plus qu'un simple clin d'oeil.



En effet, ce client Twitter a le potentiel pour faire beaucoup parler de lui et devenir un indispensable pour de nombreux utilisateurs du réseau social.



Il faut dire qu'avec son look, sa vue plein écran et ses fonctionnalités, l'application a des arguments de poids.

Neptune for Twitter : un nouveau client pour le réseau social

Grand utilisateur de Twitter, j'ai eu la chance de tester de nombreux clients pour mes appareils iOS, bien que l'application officielle et Tweetbot soient mes deux favorites.



Mais, depuis peu, un nouvel acteur pourrait bien faire pencher la balance : Neptune for Twitter. Très simple, l'application mise sur l'absence de publicités, une timeline dans l'ordre chronologique et des fonctionnalités déjà connues.



La différence se joue sur les tweets, puisque ces derniers apparaissent sous forme de cartes, sans suggestions dérangeantes de publications "que vous auriez pu rater".



Ici, pas d'onglets, mais un menu qui apparaît en tirant vers le haut avec les fonctionnalités basiques du réseau social. Notons également la présence d'une fonctionnalité de partage de tweets originales : à la manière de AirDrop, il est possible de localiser des utilisateurs de l'application autour de nous pour partager nos dernières trouvailles.

Télécharger Neptune for Twitter à 1,09 €