Sony s'associe avec Microsoft pour proposer ses caméras à base d'IA

Il y a 1 heure (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

Quand la concurrence s'associe pour travailler main dans la main, c'est toujours un grand moment ! Nous avons vu récemment Apple et Google travailler ensemble pour l'API contre la propagation du Covid-19 et cette fois c'est au tour de Sony de s'associer avec Microsoft. Le projet est ambitieux et pourrait définir le futur de la caméra de surveillance. Nous avions déjà évoqué les capteurs IMX500 qui pourraient débarquer sur iPhone, voici une autre application.

Des caméras avec de l'intelligence artificielle

Et si on passait à l'étape suivante avec les caméras ?

C'est ce que veut Sony avec sa caméra IMX500. En effet, celle-ci se présente comme une caméra avec des fonctions basiques, mais elle a quelque chose que d'autres n'ont pas. L'intelligence artificielle !

C'est là que Microsoft entre en jeu. La firme américaine intègre sa plateforme d'IA Azure. Grâce à cette petite touche de Microsoft, la caméra de Sony sera capable d'apporter des fonctionnalités inédites (principalement destinées aux professionnels).

Pour s'imaginer à quoi une caméra dotée d'intelligence artificielle pourrait servir, Sony explique : "Un magasin pourrait, en effet, n’utiliser qu’un seul type de caméra pour gérer différents lieux, circonstances, événements ou problématiques. À l’entrée de l’établissement, elle pourrait compter le nombre de visiteurs entrant dans l’établissement ; installée sur l’étagère d’un magasin, elle détecterait les ruptures de stock. Montée au plafond, elle réaliserait la cartographie thermique du magasin en détectant les zones d’affluence, et ainsi de suite".

Les possibilités sont nombreuses !

Pour l'instant le projet ne fait que commencer puisque les deux entreprises viennent de se mettre d'accord pour que leurs équipes travaillent ensemble autour de ce projet.



