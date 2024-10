L'app PolyCapture enregistre toutes les sources sur Mac (caméras, écrans, micros)

PolyCapture est une application macOS qui devrait intéresser les podcasters, YouTubers, TikTokers et autres vidéastes puisqu'elle permet d'enregistrer simultanément plusieurs sources audio et vidéo telles que des caméras (FaceTime, iPhone ou externe), des microphones, des écrans, et même des applications, de manière individuelle ou combinée.

Découvrez l'app PolyCapture

Avec PolyCapture, vous pouvez enregistrer des webcams (même la caméra de l'iPhone), des cartes d'acquisition, des appareils iOS, des microphones, des écrans entiers, des zones spécifiques de l'écran ou encore des fenêtres d'applications individuelles. Le tout dans une interface utilisateur épurée et intuitive, qui rappelle le skeuomorphisme du début de l'iPhone, particulièrement à la mode il y a deux décennies.

L’enregistrement vidéo prend en charge les effets vidéo intégrés de macOS grâce aux dernières API mises à disposition des développeurs, tels que le Mode Portrait, la Lumière Studio, Center Stage et les Réactions (sur les caméras compatibles). L’enregistrement audio utilise l'Isolation de la voix en temps réel de macOS pour améliorer la clarté de la voix en réduisant les bruits de fond (sur les microphones compatibles). En ce qui concerne la capture d’écran, il est possible d’exclure certaines applications à la volée pour éviter qu’elles n’interfèrent avec votre enregistrement. Vous pouvez même enregistrer uniquement l’audio de l’écran ou une partie précise de ce dernier.

Notre avis sur PolyCapture

Aussitôt découverte, aussitôt installée. Après le lancement, j'ai dû accorder plusieurs permissions, notamment l'accès à l'enregistrement d'écran et au microphone (qu'il faudra confirmer tous les mois sur macOS 15). La configuration d'une session avec la webcam intégrée, une partie de l'écran, le microphone intégré et l'audio du système a pris moins d'une minute. L'ajout de l'iPhone via "Continuity Camera" n'a pris que quelques secondes supplémentaires.



L'enregistrement final a produit quatre fichiers : trois fichiers .mov provenant des deux caméras et de l'écran du Mac, et un fichier audio au format .caf (Core Audio File, qui s'ouvre par défaut avec GarageBand). La taille totale des fichiers bruts issus de la session d'enregistrement de 30 secondes était de 51 Mo, ce qui est tout à fait raisonnable.

Télécharger PolyCapture

Si PolyCapture ne sera pas utile à tout un chacun, son potentiel énorme devrait intéresser de nombreux créateurs de contenus. Si vous êtes intéressés, sachez que l'application est gratuite et qu'il ne faudra payer que 3,99 € (une seule fois) pour pouvoir enregistrer vos captations sur le disque du Mac. C'est vraiment pas cher !



Pour télécharger PolyCapture, il faut macOS 14.7 minimum. Le seul défaut reste son manque de traduction en français, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire.

