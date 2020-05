L'iPhone 12 vendu sans écouteurs EarPods ?

Alban Martin

Le prochain iPhone 12 d'Apple pourrait faire l'impasse sur les écouteurs EarPods habituellement inclus dans la boîte, afin de stimuler la demande de AirPods. Ces derniers sont vendus séparément au prix fort depuis 2016.



C'est le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui a publié une note interne chez TF International Securities.



L'iPhone 12 livré sans écouteurs ?

Vous le savez, Apple a toujours inclus des écouteurs avec l'iPhone depuis le lancement du premier modèle en 2007. C'était un accessoire obligatoire, d'autant que l'iPhone venait remplacer l'iPod, le lecteur MP3 qui a relancé la firme en 2001. Mais tout pourrait basculer à la rentrée 2020.



Alors que l'iPhone 12 pourrait avoir du retard, Kuo s'attend à ce qu'Apple ne fournisse plus de EarPods dans la boite. Cela inciterait les gens à réutiliser leurs anciens écouteurs ou à passer à la caisse pour des AirPods ou AirPods Pro. Cela entrainerait, outre une gronde du côté de certains clients, une forte demande pour les écouteurs Bluetooth en général, et particulièrement pour Apple qui est le leader du secteur.



Même sans cela, Kuo annonçait déjà une forte augmentation des livraisons pour cette année. L'analyste ajoute qu'Apple penserait même à une promotion de fin d'année pour booster encore un peu plus les ventes de AirPods avant les fêtes, alors que les prix de l'iPhone 12 devraient rester stables malgré l'ajout de nombreuses nouveautés comme la 5G.



A votre avis, est-ce une bonne stratégie de la part d'Apple ? Combien d'entre vous ne touchent plus les EarPods quand ils reçoivent leur nouvel iPhone ? Cela pourrait être un argument écologique pour Apple...même si en France, la loi oblige les fabricants à fournir un kit main-libre avec chaque téléphone.



