Volvo bride toutes ses voitures à 180 km/h

Si Volvo propose des véhicules sportifs qui peuvent atteindre la limite électronique fixée à 250 km/h, à partir de maintenant, tous les modèles du suédois sortiront d'usine avec un bridage à 180 km/h. Oui, même les sportives seront limitées par cette mesure annoncée en mars 2019 et qui entre en vigueur chez les constructeur. Chaque unité produite sera limitée à 112 mph, soit 180 km/h.

Safety Vision : objectif 0 mort en Volvo

Si la plupart des automobilistes respectent les limitations en vigueur, ceux qui désirent "se faire plaisir" ou aller sur circuit auront certainement du mal avaler cette décision. Il faut d'ailleurs savoir que dans le monde, mis à part certaines sections d'autoroute en Allemagne ou sur l'île de Man, la limitation de vitesse est égale ou inférieure à 130 km/h sur les axes les plus rapides. Volvo a donc pris 50 km/h de marge pour limiter les moteurs.



C'est une décision controversée qui sera certainement saluée par de nombreuses associations consacrées à la sécurité routière, mais qui devrait entrainer de nombreux débats sur le fait de ne pas pouvoir exploiter pleinenement un produit qui nous appartient, surtout dans le cas de modèles puissants comme la récente S60 T8 ou les autres déclinaisons similaires (XC90 T8, XC60 T8, V90 T8, S90 T8).

Pour Volvo et son programme Safety Vision, il s'agit évidement de réduire les risques d'accidents causés par la vitesse, et la société franchit une nouvelle étape en vendant tous les nouveaux véhicules avec une clé d'entretien, permettant aux propriétaires de programmer des limitations de vitesse de pointe supplémentaires. Cette fonction peut s'avérer très utile lorsqu'un jeune membre de la famille ou un conducteur inexpérimenté s'apprête à prendre le volant.

Notre vision est que personne ne devrait être tué ou gravement blessé dans une nouvelle voiture Volvo.

On imagine que les autres constructeurs doivent y réfléchir, et certains comme Tesla devront peut-être revoir leurs arguments marketing qui sont actuellement basés sur les performances de vitesse et d'accélération.



