Apple Watch : Une navigation dans watchOS par le mouvement du poignet ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

Apple continue d'imaginer l'Apple Watch de demain. En quête permanente de nouvelles fonctionnalités santé, Apple travaille également sur un nouveau mode de navigation dans l'Apple Watch. En effet, un brevet décrit comment on pourrait contrôler son Apple Watch avec de simples gestes de son poignet...

Disponible dans l'Apple Watch Series 7 ?

Apple vient d'imaginer un tout nouveau mode d'interaction avec son Apple Watch. On connait aujourd'hui le tactile ou l'oral via Siri, mais on ne connait pas encore l'interaction avec les mouvements de son poignet.

C'est pile ce que la firme de Cupertino voudrait proposer !

Plusieurs capteurs intégrés dans la montre connectée permettraient de détecter le mouvement de votre poignet. Apple vous expliquerait lors de l'activation de l'Apple Watch les gestes nécessaires pour que votre montre connectée comprenne vos intentions. Il serait par exemple possible de faire défiler le centre de notification en inclinant légèrement le poignet vers le haut pour que ça descende en bas et inversement pour que ça monte en haut.

watchOS serait complètement compatible et les possibilités semblent nombreuses. Comme par exemple incliner pour répondre à un message écrit, un appel vocal... Une technologie qu'ouvrira probablement Apple aux développeurs watchOS. Cette détection du mouvement pourrait également être fortement utile aux applications sportives qu'on retrouve dans l'App Store de l'Apple Watch.

Le but premier est bien évidemment de simplifier la vie des utilisateurs. Imaginons vous êtes en train de porter quelque chose de lourd et que vous ne pouvez pas interagir avec votre Apple Watch via le tactile, un simple mouvement du poignet permettrait de répondre à un message, puis de sélectionner après la fonction vocale pour écrire.



Cette fonctionnalité n'est pas totalement nouvelle dans l'Apple Watch, puisque la firme californienne a déjà intégré la détection du mouvement pour allumer l'écran de votre Apple Watch quand vous levez votre poignet.

Bien sûr, ce brevet pourrait ne jamais voir le jour sur l'Apple Watch, mais on a envie de vous dire qu'il serait presque logique que cette nouveauté arrive un jour !