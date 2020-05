iOS 13 : Une inaccessibilité sur certaines applications

Julien Russo

Du jour au lendemain plusieurs utilisateurs d'iPhone ont eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir accéder à certaines applications iOS installées sur leur iPhone. Les tweets ont commencé à se multiplier et ce n'est pas pour autant que Apple a réagi. Ce bug serait généré à cause d'une fonctionnalité qui consiste à partager les achats effectués sur l'App Store.

Quand le Partage familial est en panne

Sur iOS il y a une fonctionnalité fantastique qui s'appelle le "Partage familial", elle consiste à partager ses achats effectués sur l'App Store ou sur iTunes, mais aussi à partager son forfait iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade... Cependant, le partage familial poserait des difficultés chez de nombreux utilisateurs depuis le passage à iOS 13.5 !

En effet, les applications partagées ne sont plus accessibles chez certains membres de la famille. Un message d'erreur apparait : "Cette application n’est plus partagée avec vous. Pour l’utiliser, vous devez l’acheter depuis l’App Store".

Les utilisateurs concernés sont désormais invités à télécharger eux-mêmes l'application et à ne plus passer par le partage.

À l'heure actuelle c'est silence radio chez Apple. Plusieurs personnes ont donc suivi les indications qui consistaient à supprimer l'application et la réinstaller via l'App Store, mais cette technique ne semble pas marcher à coup sûr, beaucoup ont affirmé que le même message réapparaissait.



La majorité des utilisateurs impactée par ce changement ont un point en commun. Ils ont tous installé iOS 13.5 qui est disponible depuis 48 heures. Apple n'a pas précisé dans la note de sa mise à jour que le partage familial n'incluait plus le partage des achats d'applications, ce qui confirme la piste du bug.

On attend maintenant les explications d'Apple...

En attendant le profil @AppleSupport sur Twitter reçoit beaucoup de demandes liées à l'inaccessibilité des apps issues du partage familial.