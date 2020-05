Pollen : la meilleure app pour les allergiques en France et en Suisse

Si vous êtes allergiques aux pollens, comme une bonne partie de la population, vous avez forcément quelques habitudes pour mieux supporter les effets du printemps sur votre organismes. Alors que nous avions présenté Alerte Pollens il y a quelques années, voilà l'application Pollen qui va un peu plus loin. Il s'agit tout simplement de la meilleure app du genre qui vous accompagne au quotidien pour vous prémunir au mieux contre les pollens dont l'effet est favorisé par le beau temps, le vent et les particules fines (en ville notamment).

Pollen : une app complète pour se protéger des allergies du printemps

Pollen est un service autrichien d'information qui se base sur le site www.pollenwarndienst.at de l'Université de médecine de Vienne. Il fournit une prévision de pollinisation pour les trois jours à venir dans votre région en collaboration avec des structures locales et internationales. Cela signifie que les données sont prélevées sur le terrain et vérifiées par les autorités compétentes. On parle ainsi du RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) en France et de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie en Suisse. D'autres pays sont supportés comme l'Autriche bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Suède et le Sud-Tyrol.



En France, Pollen est l’application mise en avant par l’European Aeroallergen Network (EAN) car elle propose un service complet. En effet, outre les niveaux de risque avec des indices allant de 0 à 4 par zone, des prévisions par ville, une carte du continent européen ou encore un lexique permettant de comprendre les différents pollens, de reconnaître les arbres et les périodes de floraison, Pollens permet aussi et surtout de personnaliser le niveau d'exposition.



En créant un compte, vous avez alors la possibilité d'ouvrir votre propre journal pollinique et d'y renseigner vos symptômes afin d'avoir un calcul personnalisé de vos risques d’allergie, mais aussi des notifications ainsi que des rappels pour aller chez le médecin. C'est le prolongement du questionnaire de santé proposé au lancement pour savoir si vous souffrez d’une allergie au pollen.



Si vous ne voulez pas aller jusque là, les prévisions horaires pour toute la journée et les conseils pour lutter contre les symptômes au niveau des yeux, du nez et des poumons sont déjà largement suffisants pour la plupart des utilisateurs.



Qui est allergique aux pollens parmi vous ? Savez-vous auxquelles ? Voici la liste qu'on trouve sur le site du RNSA :



Ambroisies

Armoise

Aulne

Bouleau

Charme

Châtaignier

Chêne

Cyprès

Frêne

Graminées

Noisetier

Olivier

Oseille

Peuplier

Plantain

Platane

Saule

Tilleul

Urticacées

