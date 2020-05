Hub Mac PowerExpand 7-in-2 USB-C de Anker : Notre avis !

Julien Russo

Quand vous avez un MacBook Air ou MacBook Pro, au début vous vous dites, ce n’est pas grave si je n'ai pas de port USB, de port HDMI, de port USB-C Data... Puis après quelques mois d'utilisation quotidienne, vous avez envie de brancher un disque dur externe, d'insérer une microSD, de brancher un dongle USB pour votre casque Bluetooth... Et c'est là que le manque de connectique apparaît. Heureusement, il existe des adaptateurs comme celui de Anker qui comble ce vide.

Notre test du PowerExpand 7-in-2 USB-C

Anker nous a proposé de tester son dernier concentrateur USB-C pour MacBook. Disponible au prix de 39,99€ sur Amazon, nous avons cherché à savoir si ce petit adaptateur qui ajoute des connectiques supplémentaires à votre MacBook en valait vraiment son prix.

Ce qui nous a frappé dès l'ouverture du packaging c'est la taille de l'adaptateur. Il est très petit ! On s'attendait à quelque chose de plus épais et de plus imposant, en réalité il se fait discret. Un avantage pour le transporter, mais également si vous posez votre MacBook dans un endroit où vous avez peu d'espace.

De la même couleur que notre MacBook Pro, le concentrateur USB-C de Anker est livré avec une petite housse de transport. Une petite attention qui est sympathique et récurrente avec Anker. Pour souvenir, nous avions eu une housse également dans notre dernier test de batterie externe de la marque.



Avec le Anker PowerExpand 7-in-2 USB-C vous retrouvez de multiples connectiques indispensables au quotidien. Vous avez un port :

HDMI

Thunderbolt 3 (prise en charge de l'alimentation de 100 W)

USB 3.0 (2x)

USB-C Data

microSD

SD Card

Quand vous insérez le concentrateur dans les deux ports USB-C d'un côté de votre MacBook, celui-ci le reconnait instantanément. Vous avez juste après à utiliser les connectiques et c'est comme si vous étiez en direct sur le MacBook.

L'utilisation ne nécessite aucune installation supplémentaire d'application.

L'avantage c'est que vous pourrez prendre en charge deux écrans. Vous avez juste à brancher l'un sur le port Thunderbolt 3, il pourra aller jusqu'en 5K à 60 Hz et l'autre via le port HDMI qui va jusqu'en 4K à 30 Hz (ce qui risque d'être décevant pour la fluidité des images).

Anker le promet, vous avez avec le PowerExpand, une compatibilité universelle avec les cartes SD. Vous aurez une prise en charge de pratiquement tous les formats qui existent. L'accès aux photos et vidéos hébergées sur une carteSD ou microSD va devenir un jeu d'enfant ! De plus, l'ajout de ces lecteurs va faciliter le transfert des fichiers d'un appareil photo vers le MacBook. C'est l'accessoire rêvé pour les photographes.

Autre point intéressant c'est si vous possédez un smartphone sous Android et que vous avez une carteSD avec des photos, vidéos, musiques hébergées dessus et que vous souhaitez tout transférer vers votre MacBook. Comme il n'est pas possible de le faire via AirDrop, vous pourrez le faire via les lecteurs présents sur l'adaptateur Anker.

Attention à la compatibilité

PowerExpand 7-in-2 USB-C de Anker ne fonctionne pas avec tous les MacBook. Le fabriquant explique qu'il est compatible pour le :

MacBook Pro 13" 2020/2019/2018/2017/2016

MacBook Pro 15" 2019/2018/2017/2016

MacBook Pro 16" 2019

MacBook Air 2019/2018

Si votre MacBook n'est pas dans la liste cité ci-dessus, le PowerExpand ne fonctionnera pas quand vous le brancherez.

Conclusion et avis

Nous avons particulièrement aimé cet adaptateur USB-C qui vous ouvre l'accès à de nombreuses connectiques supprimé par Apple.

La seule chose qui nous a déçus c'est l'absence de port Ethernet. La concurrence propose très souvent un port Ethernet, mais Anker ne l'a pas fait.

Au-delà de ce point faible, nous n'avons pas compris non plus pourquoi ce produit a besoin d'utiliser deux ports USB-C ? Bien sûr, il vous en reste de disponible, mais pour une minorité d'utilisateurs, cela risque d'apporter des complications.

Malgré tout, le PowerExpand 7-in-2 USB-C de Anker a des avantages considérables pour un prix aussi accessible.

On peut par exemple penser à l'USB-C qui prend en charge l'alimentation 100 W, les lecteurs de cartesSD et microSD ou encore le design qui épouse à la perfection celui de notre MacBook Pro.

La conception du PowerExpand a été soignée et ça se voit dès le déballage !



Le prix de 39,99€ est un avantage considérable qui vous motivera probablement à craquer sur cet accessoire qui devient (il faut l'avouer) rapidement indispensable dans l'utilisation quotidienne de votre MacBook Air/Pro. Apple propose le même genre de hub mais deux fois plus cher et avec deux fois moins de ports.

Même si le manque de port Ethernet est une réelle contrainte qui nous fait toujours dépendre à 100% du WiFi, il est à prendre en compte que cet adaptateur répond à tous nos autres besoins.