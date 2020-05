Les nouvelles applications : Originate, New Task, Mayday app

Originate (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 13 Mo, iOS 13.0, Shihab Mehboob)



Originate est une application d'art de parallaxe conçue avec les directives de conception iOS à l'esprit.



Créez jusqu'à cinq couches d'art et regardez-le prendre vie lorsque vous inclinez et déplacez votre appareil ou visualisez-le dans AR. Vous pouvez également partager vos créations et importer les illustrations d'autres utilisateurs (et les modifier).

New Task (App, iPhone, v1.1, 22 Mo, iOS 13.0, Lino Grubben)



New Task est la liste de tâches la plus rapide au monde - prête à être saisie au moment où vous la lancez. Vous pouvez saisir votre tâche immédiatement et la déposer simplement dans la liste souhaitée.



- Créez de belles listes pour organiser facilement toutes vos tâches et modifiez l'ordre de vos listes par glisser-déposer

- Les listes intelligentes affichent vos tâches par date (celles-ci sont fixes)

- Ajoutez des dates et des rappels aux tâches et déplacez-les entre les listes

- Planifiez rapidement une tâche en la faisant glisser vers la droite

