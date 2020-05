Apple lance la mise à jour macOS Catalina 10.15.5 avec plusieurs nouveautés

Hier à 23:11 (Màj hier à 23:14)

Julien Russo

Cher utilisateur de Mac, la soirée se termine avec la cerise sur le gâteau ! Apple vient de mettre en ligne macOS 10.15.5 avec plusieurs fonctionnalités comme l'optimisation de la batterie pour maintenir sa durée de vie au maximum. Découvrez toutes les nouveautés ci-dessous.

macOS 10.15.5 disponible en version finale

Vous pouvez dès maintenant télécharger la dernière version de macOS qui a été en bêta pendant de longues semaines.

Dans cette nouvelle mise à jour, Apple apporte des correctifs, des améliorations, mais aussi des nouveautés.



L'une des plus grosses nouveautés concerne la gestion de l'état de santé de la batterie. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui a pour unique objectif d'allonger la durée de vie de votre batterie. Bien évidemment cela concerne que les MacBook Air et MacBook Pro.

Vous trouverez également dans les préférences de votre Mac dans « Économiseur d’énergie » l'état de votre batterie. Apple semble s'être inspiré d'iOS.

L'autre nouveauté concerne FaceTime. Apple a mis en place une option qui permet de contrôler la mise en avant automatique lors des appels FaceTime à plus de deux personnes.

Vous savez, quand vous discutez à 3, 4, 5 ou plus, les bulles se mettent à grossir dès que votre correspondant parle.

Désormais, vous pourrez désactiver cette fonctionnalité. Apple le propose également dans la dernière version d'iOS.



La firme californienne ajoute avec cette mise à jour des commandes qui permettent de régler avec précision l'étalonnage intégré dans le Pro Display XDR.

Vous pourrez "ajuster le point blanc et la luminance pour qu’ils correspondent à ceux de votre propre cible d’étalonnage d’écran."

Correctifs et améliorations

La mise à jour macOS 10.15.5 apporte également son lot de correctifs et d'améliorations. Voici la liste notifiée dans le détail de la mise à jour :

Corrige un problème pouvant empêcher Rappels d’envoyer des notifications pour les rappels récurrents.

Corrige un problème pouvant empêcher la saisie du mot de passe sur l’écran d’ouverture de session.

Corrige un problème entraînant l’affichage d’une pastille de notification sur Préférences Système même après l’installation d’une mise à jour.

Corrige un problème pouvant empêcher la détection de la caméra intégrée après son utilisation avec une app de visioconférence.

Corrige un problème visant les ordinateurs Mac dotés de la puce de sécurité Apple T2, dont les haut-parleurs internes peuvent ne pas apparaître comme périphérique de sortie audio dans les préférences Son.

Corrige un problème de stabilité lors du chargement et du téléchargement de fichiers multimédias vers et depuis la photothèque iCloud lorsque votre Mac est en veille.

Corrige un problème de stabilité lors du transfert d’un grand nombre de données vers des volumes RAID.

Corrige un problème empêchant la préférence d’accessibilité « Réduire les animations » de ralentir les animations lors d’un appel FaceTime en groupe.

La mise à jour macOS 10.15.5 est disponible pour l'ensemble des utilisateurs Mac éligible à Catalina. Vous pourrez la télécharger en cliquant sur la pomme en haut à gauche de votre Mac, puis il faudra vous rendre dans "Préférences Système".

Logiquement le Mac détecte la nouvelle MAJ et vous propose d'enclencher le téléchargement via le bouton "Mettre à jour".