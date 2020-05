Production des iPhone : Le rythme s'améliore et Apple se prépare pour l'iPhone 12

La crise sanitaire survenue au début de l'année en Chine a été similaire à un tsunami chez les sous-traitants qui assemblent les smartphones. Le redémarrage aura pris énormément de temps puisqu'il aura fallu recruter les nouvelles équipes et prendre les précautions nécessaires pour que la reprise d'activité se passe les meilleures conditions possible.

Les choses vont mieux

Les ventes en forte baisse, les usines de production fermée, des stocks qui s'épuisaient et qui n'étaient pas renouvelés... Apple comme ses concurrents ont vécu un véritable cauchemar pour le premier trimestre de l'année.

Cependant, d'après l'analyste Krish Sankar les choses iraient mieux depuis quelques semaines. Il explique que les assemblages des six premiers fabricants de smartphones dans le monde ont une tendance positive et les commandes arrivent progressivement à être remplies totalement. Même si tout n'est pas encore parfait.



Les prévisions d'Apple restent pour l'instant identiques d'après l'analyste. Apple a prévu 35 millions d'iPhone assemblés ce qui représente une baisse de 5% par rapport au trimestre précédent et de 13% par rapport au même trimestre sur l'année 2019.

Si Apple compte assembler 35 millions d'iPhone, d'après l'analyste, l’entreprise en vendra 30 millions au second trimestre de 2020.

Dans la catégorie des iPhone produits en ce moment, un grand nombre sont des iPhone SE 2020. Apple rencontrerait en ce moment un énorme succès pour cette nouvelle génération d'iPhone à un prix particulièrement accessible. Environ 77% des iPhone assemblés sont des iPhone SE, ce qui révèle la forte demande des consommateurs.

Le lancement des iPhone 12 au quatrième trimestre de 2020

Krish Sankar fait partie des nombreux analystes qui prédisent la commercialisation des iPhone 12 pour le dernier trimestre de l'année. Sans surprise, pour justifier cette déclaration l'analyste explique que le calendrier a été perturbé à cause de plusieurs étapes du processus de conception qui n'ont pu avancer à cause de la crise sanitaire qui a paralysé l'économie mondiale.

Il faudra donc s'attendre à une commercialisation des iPhone 12 à partir d'octobre seulement.



Autre révélation de l'analyste, les livraisons de smartphones en Chine ont été gigantesques en avril. De nombreux clients avaient pris la décision de repousser leur achat ultérieurement, considérant que l'achat d'un smartphone n'était pas "urgent". Le mois dernier, les ventes de smartphones sur le sol chinois ont explosé de +92%.



Pour conclure, l'analyste explique que globalement les productions de smartphones reprennent des couleurs.

Au deuxième trimestre de 2020, les chiffres ont augmenté de +4%.

Krish Sankar prédit que la hausse devrait continuer pour le troisième trimestre, il voit une évolution de +20%.



