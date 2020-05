macOS : On ne pourra bientôt plus cacher la notification de nouvelle mise à jour

Aujourd'hui nous pouvons ignorer une mise à jour et refuser de l'installer sur son Mac. Pour de multiples raisons, par peur de bugs, d'applications qui cessent de fonctionner, de lenteur... Cependant, ce qu'oublient beaucoup d'utilisateurs c'est que les mises à jour n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'expérience utilisateur et renforcer la sécurité de macOS.

Apple va adopter une modification de l'approche

"Vous ne voulez pas installer la nouvelle version de macOS ? D'accord, c'est votre choix ce n'est pas grave, on ne vous relancera pas." Voilà comment Apple réagit aujourd'hui. Cependant, cela ne devrait pas durer encore très longtemps. En effet, désormais quand une nouvelle mise à jour sera proposée, votre Mac va vous la proposer une fois, deux fois, trois fois... Jusqu'à que vous la fassiez ! Il ne sera plus possible de l'ignorer.

Avec cette technique, Apple compte fatiguer ses utilisateurs pour qu'ils craquent et installent les dernières versions de macOS !

Dans les notes de la mise à jour macOS 10.15.5 on retrouve la mention suivante : "Les nouvelles versions majeures de macOS ne sont plus masquées lors de l'utilisation de la commande softwareupdate (8) avec l'indicateur --ignore. Cette modification affecte également macOS Mojave et macOS High Sierra après l'installation de la mise à jour de sécurité 2020-003."

Ce message est visible sur la dernière version de macOS, mais aussi sur Mojave et High Sierra.

Les utilisateurs étaient nombreux à se servir de cette commande pour dissimuler les notifications de nouvelles mises à jour et ne plus être relancés quotidiennement.

Désormais, quand cette commande est utilisée le message suivant apparait : "L'ignorance des mises à jour logicielles est obsolète. La possibilité d'ignorer les mises à jour individuelles sera supprimée dans une future version de macOS."



