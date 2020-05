Difficulté de production : Apple demande l'aide de LG pour les écrans LCD de l'iPad

Apple serait en difficulté pour réapprovisionner les stocks d'iPad à travers le monde. À tel point que la firme de Cupertino demande l'aide de LG pour produire le plus rapidement possible de nouveaux écrans en masse. En effet, les premiers coups de mou des stocks se sont fait ressentir en Chine où Huawei est passé devant Apple sur le marché des tablettes. La firme californienne n'a pas pu répondre à la forte demande des consommateurs.

LG à la rescousse d'Apple

LG est un partenaire solide, fiable et de longue date pour Apple. L'entreprise fournit des écrans pour les iPhone, mais aussi des écrans LCD pour les iPad.

La firme de Cupertino est actuellement en difficulté pour répondre à la demande des clients Apple qui souhaitent acquérir un nouvel iPad.

En effet, de nombreux consommateurs ont repoussé leurs intentions d'achats de tablettes pendant la période de confinement. Maintenant que l'économie a repris, que les gens peuvent à nouveau sortir de chez eux et que les magasins ont rouvert, les achats reprennent à une vitesse intense.



Pour combler la demande et éviter que les clients partent chez la concurrence (comme Huawei en a profité en Chine sur le premier trimestre 2020), Apple a demandé de l'aide à LG pour renforcer les livraisons des écrans à destination des chaines d'assemblages des iPad.

Qu'est-ce qui provoque la forte demande des iPad dans le monde ?

Il y a deux raisons : le télétravail et les cours à domicile pour les enfants et adolescents. Ce serait en ce moment les raisons principales qui poussent à l'achat de l'iPad.

En soi, c'est une bonne nouvelle pour Apple, mais si derrière les fournisseurs n'arrivent pas à suivre correctement à cause de certaines usines fermées ou d'équipes absentes, c'est offrir des ventes aux concurrents !

Quand on observe les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne ils sont globalement assez élevés pour l'ensemble des configurations. La majorité annonce une livraison entre le 16 juin et 23 juin (pour la France). La situation est similaire, voire pire dans certains pays dans le monde. Si beaucoup de consommateurs peuvent attendre, d'autres ne peuvent pas patienter pour des raisons professionnelles et privilégient une tablette concurrente.



