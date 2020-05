PowerBeats Pro 2020 : Pas de nouveau modèle, mais de nouvelles couleurs

Julien Russo

Les rumeurs annonçaient toutes une nouvelle génération de Powerbeats Pro et pourtant Apple en a décidé autrement ! Au lieu de lancer un nouveau modèle de ses écouteurs sans fil, la marque a préféré lancer... de nouvelles couleurs ! À partir du 9 juin, quatre nouveaux coloris seront proposés.

Les Powerbeats Pro avec 4 nouvelles couleurs

Commercialisés au tarif de 249,95€ sur l'Apple Store en ligne, les Powerbeats Pro ne proposeront pas de nouvelle fonctionnalité pour cette année, mais un ajout de plusieurs couleurs.

Apple introduit pour ses écouteurs : le rose nuage, le bleu glacier, le jaune printemps et le rouge lave.

Ces nouveaux coloris rejoindront ceux déjà proposés par Apple. La firme met à disposition en ce moment les couleurs noir, marine, vert bouteille et crème.

Spécifiquement adressés pour les sportifs, les Powerbeats Pro ont des atouts considérables comme une autonomie de 9 heures d'écoute et plus de 24 heures avec le boîtier de charge.

Le design est également travaillé pour résister à la transpiration et à l'eau. Ils possèdent également la fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1, qu'on retrouve également sur les AirPods 2 et les AirPods Pro.

Apple a aussi beaucoup travaillé sur la qualité des appels téléphoniques pour assurer des conversations optimales même si vous êtes dans un environnement assez bruyant.



À l'occasion des French Days, les Powerbeats Pro sont en promotion à 237,49€ au lieu de 249,99€ sur le site de Rue du Commerce.