Apple prolonge son paiement en plusieurs fois sans intérêts

Il y a 2 heures

Julien Russo

Depuis le 2 avril 2020, Apple vous propose de payer en plusieurs mensualités sur l'Apple Store en ligne, sans frais supplémentaires. Cette offre doit probablement rencontrer un certain succès, puisqu'à chaque fois qu'elle est proposée, elle est prolongée plusieurs semaines. Apple a donc pris la décision de repousser la fin de l'opération à nouveau.

Prolongation jusqu'au 3 juillet 2020

Initialement l'offre de financement à TAEG fixe 0% devait se terminer le 4 juin. Apple a décidé de modifier cette date au 3 juillet pour motiver les achats via l'Apple Store en ligne. Le crédit est proposé en partenariat avec Sofinco et vous pouvez choisir vos mensualités en 12 ou 24 mois.

Apple propose cette offre uniquement sur les achats de 249€ à 5 000€, au-delà vous ne pouvez plus passer par cette offre de financement.

Malheureusement, le crédit n'est pas compatible avec les tarifs réduits de l'Apple Store Éducation, un coup de pouce qui aurait fortement été intéressant pour les étudiants qui veulent investir dans un MacBook.

Commencer sélectionner l'offre de financement sans intérêts ?

Dans un premier temps, vous devez effectuer votre commande sur apple.com/fr. Lors de l'arrivée sur la page qui vous permet de choisir votre mode de paiement, il vous sera proposé "Paiement échelonné". À ce moment-là, il faudra cliquer dessus pour entrer dans la procédure qui vous demandera vos informations personnelles.

Cette prolongation de l'offre est probablement la dernière.