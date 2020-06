Bons plans iOS : Beholder 2, Do.List, Minimal Maze

Il y a 45 min (Màj il y a 45 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Beholder 2, Do.List, Minimal Maze. L'occasion d'économiser 24,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Cuji Photo (App, iPhone / iPad, v3.0, 53 Mo, iOS 9.3, LI HUNG WANG) passe de 1,09 € à gratuit.



Cuji Photo est un appareil photo de film aléatoire, un appareil photo analogique avec des défauts, une exposition localisée et des effets de fuite de lumière !



Créez vos propres images spéciales avec une atmosphère et des émotions particulières, tout comme pendant les années 80.



Les + : De nombreux réglages et possibilités Télécharger l'app gratuite Cuji Photo





Do.List (App, iPhone / iPad, v4.1.3, 49 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



L'application Do.List vous permet de vous concentrer de façon intelligente sur vos différentes tâches professionnelles ou personnelles.



L'application est divisée en trois grandes catégories: Aujourd’hui, Demain, Plus tard. L’écran principal est toujours orienté sur la liste “Aujourd’hui” pour vous montrer par quoi commencer.



Les + : Belle application

Améliorez votre productivité Télécharger l'app gratuite Do.List





JEUX GRATUITS iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v5.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit.



Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.00, 89 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.



Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,09 € à gratuit.



Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Minimal Maze (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.36, 32 Mo, iOS 8.0, alper iskender) passe de 2,29 € à gratuit.



Minimal Maze est un jeu de puzzle minimaliste qui se joue en faisant tourner les labyrinthes. C'est donc l'inverse des concurrents qui privilégient le contrôle de la bille.



Tout au long des 90 niveaux, vous allez devoir penser de manière créative afin d'éviter les pièges, de fusionner les mini-cubes qui vont se toucher en faisant tourner le plateau, et surtout débloquer les nouveaux niveaux.

Les + : Original

Bonne durée de vie Télécharger le jeu gratuit Minimal Maze





PROMOS iOS :

Beholder 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.7.15871, 1,6 Go, iOS 11.0, Alawar Entertainment, Inc) passe de 7,99 € à 4,49 €.



C'est donc reparti : il va falloir commencer au plus bas de l'échelle (du ministère) et c'est déjà une chance en comparaison à ce que les citoyens supportent tous les jours. Entre caméras de surveillance, lois suffocantes et aucune confidentialité, à vous de voir si vous voulez changer les choses, ou pire, prendre la place du premier ministre en étouffant encore plus vos anciens confrères.



Nous avions adoré le premier opus, et nous avons hâte d'essayer ce nouveau scénario qui risque de nous confronter à des choix déchirants, mais indispensables...



Est-ce que vous allez enfoncer vos collègues en enquêtant sur eux ? Vers quel scénario allez-vous pencher ? À vous de le découvrir !

Télécharger Beholder 2 à 4,49 €





Beholder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 758 Mo, iOS 10.0, Creative Mobile) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Un état totalitaire contrôle tous les aspects de la vie privée et publique. Les lois sont suffocantes, la surveillance totale, la confidentialité morte. Vous êtes un gérant mis en place par l’état dans un bâtiment d’appartements. Votre quotidien est d’aménager un bel immeuble pour les locataires qui y passeront.



Mais ce n’est qu’une couverture face à votre vraie mission…



Les + : Une merveille

De l'espionnage moderne Télécharger Beholder à 3,49 €