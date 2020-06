StopCovid : Disponible sur Android, pas encore sur iOS (maj : dispo)

Il y a 2 heures (Màj il y a 35 min)

Julien Russo

L'application StopCovid est en attente de validation sur l'App Store et le Play Store depuis ce week-end. Aujourd'hui est le jour du grand lancement, l'application a passé les étapes de validations du côté de Google, mais pas encore du côté d'Apple où elle se fait toujours attendre.

Les premiers retours des utilisateurs Android

Ça y est, les utilisateurs Android peuvent dès maintenant télécharger l'application "StopCovid France" développée par le gouvernement français avec de nombreuses entreprises partenaires sur le projet.

Pour l'instant, nous sommes toujours en attente sur iOS, mais l'application ne devrait pas tarder (si elle arrive à passer l'examen d'approbation d'Apple).

Il est intéressant d'observer les premiers avis des utilisateurs d'Android sur l'app "StopCovid France". Ils sont déjà nombreux à se plaindre, pour d'autres tout s'est passé sans aucune difficulté.

Les remontées les plus récurrentes

Plusieurs utilisateurs expliquent qu'ils ont téléchargé l'application et que celle-ci ne fonctionne tout simplement pas.

Le message : "Une erreur non répertoriée est survenue" apparait immédiatement quand on veut activer le traçage Bluetooth.

Résultat, de nombreux utilisateurs l'ont déjà désinstallé !



D'autres utilisateurs affirment que le captcha mis en place dans l'application aboutie sur une erreur, même si celui-ci est saisi correctement. Après plusieurs essais, l'application semble craquer et laisse passer l'utilisateur.



L'application Android ne serait pas non plus compatible avec tous les smartphones, un peu dommage pour une app qui est conseillée pour "l'ensemble des Français". Plusieurs commentaires parlent d'une incompatibilité avec leur smartphone.

Un autre utilisateur affirme également que l'application est possible à installer uniquement depuis un compte Google français, si vous êtes un étranger et que vous avez une résidence secondaire en France, vous ne pourrez pas télécharger l'application (à part si vous vous créez un compte français).

Les bons points

Tous n'est pas mauvais.

L'application recense déjà de bonnes notes. Plusieurs utilisateurs ont réussi à activer le traçage Bluetooth de StopCovid France. L'installation s'est faite sans aucun blocage !

D'après plusieurs retours, les règles de confidentialité sont expliquées clairement aux utilisateurs. On se sentirait rapidement en confiance.

Et StopCovid sur iPhone ?

Nous n'avons pas d'heure pour l'instant pour la disponibilité sur iPhone. On n’espère quand même pas que Apple va refuser l'application, mais on connait la firme de Cupertino... Gouvernement ou pas, si l'application ne respecte pas les règles de l'App Store, elle sera rejetée et devra repasser l'examen de validation.



Mise à jour de 18h45 : l'app StopCovid est finalement disponible sur iPhone.