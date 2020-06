Le marché des wearables devrait chuter en 2020

Le début de l'année aura été catastrophique pour l'économie mondiale et pour les chiffres d'affaires de nombreuses entreprises. En effet, les problèmes de productions en Chine, les difficultés des fournisseurs, le confinement qui a limité les déplacements et les magasins fermés auront bloqué la fabrication de nombreux produits et énormément de ventes n'ont pas été réalisées.

Si le marché des smartphones s'en est sorti moyennement, le marché des wearables lui devrait être plus impacté. Quand on parle de wearables, on entend par là les écouteurs sans fil, les montres connectées, les bracelets qui traquent votre activité physique...

Si on en croit un rapport d'ABI, en période de confinement ce marché a perdu tout son intérêt.



À commencer par les AirPods, les écouteurs d'Apple sont essentiellement utilisés à l'extérieur de son domicile. Pendant le trajet pour partir au travail, pour marcher dans la rue... Peu de monde utilise des écouteurs à son domicile puisqu'en général nous avons des enceintes connectées ou le téléviseur pour écouter de la musique.

Pour l'Apple Watch, énormément de monde souhaite l'acquérir pour suivre son activité physique. Mais qui a vraiment fait du sport pendant cette période de confinement ? Là aussi, la montre connectée d'Apple comme les traqueurs d'activités ont perdu de leurs intérêts.



D'après le rapport, il est expliqué :

Les livraisons d'articles portables en 2020 devraient désormais atteindre 254 millions, en baisse par rapport aux 281 millions prévus précédemment. Bien qu'une baisse significative, cette nouvelle prévision impactée par le COVID-19 est une augmentation mineure par rapport aux 241 millions d'expéditions en 2019. Cependant, cela place désormais l'augmentation estimée en glissement annuel à 5%, contre 23% entre 2018 et 2019 et le 17 précédemment prévu 17. %.

Cependant, tout n'est pas perdu...

Alors que les appareils portables verront moins de livraisons cette année que prévu, les livraisons d'appareils capables de suivre et de surveiller les paramètres vitaux des soins de santé ont réduit l'impact.

L'autre raison concerne les moyens financiers des acquéreurs de ces produits.

Beaucoup ont connu des difficultés financières pendant cette période de confinement. Licenciement, baisse du salaire... Tout cela a engendré une priorité sur les achats essentiels au quotidien et un report des achats non essentiels à une date ultérieure.



La pandémie qui continue de toucher le monde aura permis chez de nombreux consommateurs de prendre conscience que la santé est quelque chose d'important et que les montres connectées permettent de suivre un maintien en bonne santé grâce au suivi des activités sportives.

La pandémie de COVID-19 a permis de sensibiliser davantage tous les individus à la santé dans le monde. Les dispositifs portables dotés de fonctionnalités avancées de surveillance de la santé commenceront à soutenir le marché des dispositifs portables au deuxième semestre 2020 et ouvriront la voie à 289 millions d'expéditions de produits portables d'ici 2021 et 329 millions d'ici 2022 à mesure que le monde se remet de la pandémie.



À l'heure actuelle, d'après un rapport Apple détiendrait 29,3% de part de marché dans le secteur des wearables.