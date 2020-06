Bons plans iOS : Stardew Valley, Tile Rider, PDF Converter

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Stardew Valley, Tile Rider, PDF Converter. L'occasion d'économiser 42,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

FoodyLife (App, iPhone, v1.0.11, 57 Mo, iOS 10.0, Hau-Ben Shih) passe de 1,09 € à gratuit.



Avec FoodyLife, vous pourrez explorer visuellement vos habitudes alimentaires et améliorer vos habitudes alimentaires. Pas de calories et pas de chiffres dans l'application!



Les + : La beauté de l'application Télécharger l'app gratuite FoodyLife





Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2020.2, 55 Mo, iOS 12.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,49 € à gratuit.



Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Les + : Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple Télécharger l'app gratuite Remote Drive





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.6.9, 40 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2020.13, 28 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 1,09 € à gratuit.



Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





PDF Converter (App, iPhone / iPad, v2.3.12, 53 Mo, iOS 8.0, Readdle Inc.) passe de 5,49 € à gratuit.



Une application qui va vous permettre de convertir à peu près n'importe quel document au format PDF.



PDF Converter propose même une action pour convertir une page web en PDF depuis Safari.



Les + : Un utilitaire efficace avec une interface réussie comme la plupart des apps de l'éditeur Readdle

Outil puissant Télécharger l'app gratuite PDF Converter





JEUX GRATUITS iOS :

Office Story (Jeu, Simulation, iPhone, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





Open Bar! (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 60 Mo, iOS 6.0, Gingear Studio Inc) passe de 3,49 € à gratuit.



Open Bar est un jeu de casse-tête unique sélectionné par Apple dans la catégorie "Best of Janvier 2016", il s'agit d'un puzzle original donc avec des animations très sympa et un gameplay addictif.



Le but du jeu est de faire glisser des barres sur la planche afin de créer des lignes complètes de la même couleur. Les barres peuvent être tournées et fusionnées lorsqu'elles sont croisées l'une sur l'autre. Chaque puzzle doit être terminé en trois mouvements ou moins, et vous pouvez utiliser un indice à tout moment au cas où vous seriez coincé.



En plus, l'app est maintenant en français, parfait !



Les + : Original

Astucieux Télécharger le jeu gratuit Open Bar!





Tile Rider (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.3099, 105 Mo, iOS 7.0, Pavel Raliuk) passe de 4,49 € à gratuit.



Le jeu Tile Rider est un concept fort intéressante : vous prenez le contrôle d'une petite voiture équipée d'une arme et d'un aimant. Vous devrez ainsi naviguer dans les différents niveaux et résoudre les petits casse-tête pour en venir à bout.



De plus, des ennemis feront leur apparition et chercheront à vous éliminer ! Un excellent jeu !



Les + : 35 niveaux

Pas d'achats in-app Télécharger le jeu gratuit Tile Rider





PROMOS iOS :

Alive 2 Survive (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 143 Mo, iOS 9.0, Jamopolis Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €.



L'apocalypse des zombies a commencé ! Les choix importeront durant votre chemin avec des décisions de vie ou de mort qui maintiendront votre groupe en vie le plus longtemps possible.



Balayez à gauche ou à droite tous les jours pour prendre des décisions importantes pour votre groupe tout en recherchant un équilibre entre factions rivales et ressources limitées. Chaque choix compte et peut faire la différence entre survivre à l'apocalypse ou faire partie de la horde de zombies.

Télécharger Alive 2 Survive à 1,09 €





This is the Police (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 8.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €.



"Plongez dans un récit intense mêlant corruption, délits et manœuvres politiques. Incarnez Jack Boyd, l'implacable directeur de la police de Freeburg, et explorez la face obscure d'une ville au bord du chaos. Jack partira-t-il à la retraite avec un bon magot ou finira-t-il fauché... voire pire ?



Gérez vos équipes, faites face aux situations de crise et menez l'enquête dans les rues d'une ville qui sombre dans la déchéance. La pègre mafieuse étend son emprise tentaculaire à tous les secteurs de la ville et même le maire n'hésitera pas à tirer profit de toute situation pouvant lui apporter un avantage politique.



Choisissez judicieusement comment vous réagirez face aux évènements auxquels vous serez confrontés. Télécharger This is the Police à 3,49 €





7Days: Backer (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v2.3.1, 213 Mo, iOS 9.0, Buff Studio Co.Ltd.) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Seven Days est une fiction interactive pour tout public. Doté d'illustrations au style unique, le jeu consiste en une série de discussions. Les joueurs devront lire l'histoire et prendre d'importantes décisions. Leurs choix détermineront le déroulement de l'histoire.



Transformez vos relations avec vos camarades en faisant des choix moins importants, et déterminez votre destin ainsi que celui de vos camarades lors des moments critiques.



Les + : Le scénario

Le style graphique Télécharger 7Days: Backer à 2,29 €





FOTONICA (Jeu, Musique / Action, iPhone / iPad, v1.2, 197 Mo, iOS 9.0, Santa Ragione s.r.l.) passe de 4,49 € à 2,99 €.



FOTONICA est un jeu de course particulier, de ces mêmes jeux qui arrivent à créer un univers bien à eux. Le but du jeu est simple, vous devez courir, sauter, plonger et atterrir tout en explorant les différentes zones.



Le timing sera le point clé de la réussite dans des parcours mêlant abstrait et univers vectorisé.



Les + : Meilleur jeu de l'année 2014

L'univers Télécharger FOTONICA à 2,99 €