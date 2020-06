Netflix : une nouveauté pour les amateurs de visionnage hors-ligne

Hier à 18:39 (Màj hier à 20:46)

Corentin Ruffin

Selon certaines rumeurs, les développeurs et responsables de Netflix seraient en plein travail sur une nouvelle fonctionnalité réclamée par les utilisateurs.



En effet, il serait bientôt possible de lancer une vidéo hors-ligne, même si cette dernière n'a pas encore été téléchargée à 100%. Une contrainte qui était soulignée par les nombreuses personnes adeptes de l'option, et qui serait donc bientôt assouplie.

Netflix travaillerait sur l'amélioration du mode hors-ligne

Si la nouveauté n'a pas été annoncée officiellement par Netflix lui-même, plusieurs sites web spécialisés confirment que les développeurs travaillent sur l'amélioration du mode hors-ligne.



Jusqu'à présent, pour visionner une vidéo sans accès à Internet, il fallait impérativement télécharger l'épisode ou le film en entier, sous peine de ne pas pouvoir le lancer.



Une contrainte à laquelle nous pouvions faire face dans les cas où nous n'avons pas le temps d'attendre un téléchargement complet, mais qui pourrait donc être corrigée.



En effet, la plateforme offrirait prochainement la possibilité de regarder une vidéo sans que cette dernière ne soit complète. Cela permettra de commencer un film ou une série et de la finir une fois la connexion retrouvée.



Selon nos confrères du site web XDA Developpers, la mise à jour arriverait dans les prochains jours sur les applications mobiles.



À voir si ça se confirme dans les prochains jours...



