TikTok va sortir une nouveauté qui va plaire aux cinéphiles et amateurs de séries !

L'application de divertissement TikTok a beau attirer des centaines de millions d'utilisateurs chaque jour à travers le monde, ce n'est pas pour autant que ByteDance (la maison mère) se tourne les pouces. Les développeurs remuent ciel et terre pour trouver la fonctionnalité parfaite qui plaira aux utilisateurs et les rendront encore plus addicts à l'application. L'une des dernières idées de TikTok concerne les vidéos qui mettent en avant des extraits ou bande-annonce de films et séries !

Vous aurez bientôt la possibilité de taguer des films et séries

Sur TikTok, votre algorithme en sait plus sur vous que la majorité de vos proches, il connaît précisément les vidéos que vous allez aimer, celles que vous allez partager à coup sûr et celles qui vous feront réagir. Si vous avez un côté cinéphile, votre algorithme vous met probablement en avant des extraits de films populaires au cinéma ou sur les plateformes de streaming.



Le problème, c'est qu'il est parfois difficile de trouver le nom du film qui a attiré votre attention, le titre peut être marqué dans la description, les hashtags ou dans les commentaires. À l'avenir, TikTok souhaite simplifier l'accès à l'information en proposant au créateur de contenu d'ajouter un... tag à leur vidéo !

L'expérience sera similaire celle des tags sur les stories Instagram, l'utilisateur TikTok pourra joindre manuellement un tag redirigeant vers la fiche du film ou de la série concernée par l'extrait ou la bande-annonce.

Résultat, les personnes qui regarderont la vidéo auront un accès rapide directement sur la vidéo pour retrouver toutes les informations liées au film ou à la série : synopsis, date de lancement, sur quelle plateforme de streaming on peut visualiser le contenu... Plus besoin de demander de quel titre il s'agit dans les commentaires, tout sera à portée de vos doigts !



Ce nouveau tag est disponible dès aujourd'hui aux États-Unis et au Royaume-Uni, ByteDance a privilégié un déploiement progressif sur son application TikTok. Évidemment, l'objectif final est de rendre disponible ce tag dans le monde entier où l’app est téléchargeable.

Un partenariat avec IMDb

Avant de lancer cette fonctionnalité, ByteDance s'est rapproché d'IMDb (aussi appelé le "AlloCiné américain"). Les utilisateurs de TikTok seront automatiquement redirigés vers la fiche du film ou de la série sur le site d'IMDb. Dans cet accord, chacun y trouve son intérêt puisque TikTok offrira une meilleure expérience et IMDb augmentera considérablement le taux de fréquentation de son site internet.



À voir désormais si TikTok réalisera un partenariat avec AlloCiné ou IMDb pour la France, à noter que ce dernier est disponible en français depuis plusieurs années, mais partiellement. Plusieurs parties du site restent en anglais et les bandes-annonces mises en avant sont toujours en VO.

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi