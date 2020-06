StopCovid : vraiment un million d’activations sur mobile ?

Medhi Naitmazi

Disponible depuis le 2 juin, StopCovid France aurait déjà atteint le million de téléchargements et même d’activations d’après Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique qui avait annoncé le chiffre de 600 000 installations en 24 heures.



On le rappelle, le but de l’application est de lutter contre la propagation du COVID-19 en informant les utilisateurs de personnes contaminées autour d’eux via un système de traçage des contacts.

StopCovid toujours premier sur l'App Store et le Play Store

Interrogé sur RMC, Cédric O a d’abord expliqué avoir franchi « le cap du million d’utilisateurs » sur StopCovid France.



Si il n’a pas donné d’objectif précis à moyen ou long terme, il indique que « cette application évite des contaminations, des malades et des morts », notamment en zone urbaine où la distanciation sociale est difficile à respecter.



Mais l’impact de l’app est impossible à cerner, surtout en si peu de temps. Cédric O promet un bilan régulier, mais pas tout de suite. Le secrétaire rappelle que la vie privée est respectée puisque :

La seule donnée personnelle qu’il y a dans l’application c’est le code qui identifie les téléphones que vous avez croisé. Il n’y a pas de nom. Si quelqu’un vole mon téléphone, il aura ce code mais il ne saura pas du tout à quoi ça correspond. Il n’y a pas zéro risque mais nous avons pris toutes les garanties possibles pour protéger la vie privée des Français.

Pour revenir sur le chiffre du jour, le million de téléchargements, le secrétaire semble s’emmêler les pinceaux car son dernier tweet parle d’un million d’activations, ce qui est totalement différent.



Ce serait donc un million d’utilisateurs ayant téléchargés l’app et appuyé sur le bouton de suivi. Un chiffre qu’on peine à croire quand on voit que le Play Store affiche 500 000 téléchargements à date. En effet, l’App Store - qui ne donne jamais de chiffres - représente souvent au mieux un quart des téléchargements d’une app. Il s’agit du rapport entre les smartphones Android et l’iPhone.



Avez-vous installé Stopcovid ? Si oui, l’avez-vous installé et pourquoi ? Nous ne sommes pas convaincus par son utilité, encore moins son efficacité car l’application arrive tard, plante régulièrement et ne sera, semble-t-il, jamais installé sur un nombre suffisant d’appareils.



