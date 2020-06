7 nouveautés Samsung cet été : Galaxy Note 20, Fold 2, Tab S7, Watch 3, ...

Les fuites ne sont pas réservées à Apple, le concurrent numéro un, Samsung, en fait également régulièrement les frais. Selon le leaker Ice Universe, Samsung prévoirait de dévoiler sept nouveaux appareils le 5 août prochain avec notamment les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, le Galaxy Fold 2 (bien moins cher), le Galaxy Z Flip 2, la Galaxy Tab S7 ou encore la Galaxy Watch 3. Sans oublier des écouteurs appelés Buds ou bien Beans selon certaines rumeurs.

La Galaxy Watch 3 confirmée par le code

Justement, la nouvelle montre et les nouveaux écouteurs ont été aperçu par le forum XDA Developers qui a trouvé leur trace dans la dernière version de l’application Galaxy Wearables de Samsung.



L'app qui permet de gérer les objets connectés Samsung mentionne ainsi une nouvelle montre baptisée Galaxy Watch 3, un nom déjà entendu ces derniers jours du côté de la NBTC, le régulateur thaïlandais des communications. Ce dernier avait certifié une montre du même nom avec le numéro de modèle SM-R855F.



D'après les informations qu'on a, la Watch 3 qui viendra concurrencer l'Apple Watch 5 et même la future Apple Watch 6 aura un diamètre de 41 mm, sera compatible 4G, embarquera un GPS et sera résistante à l’immersion jusqu’à 5 mètres.

Les autres nouveautés Samsung 2020

La Samsung Galaxy Watch 3 ne sera pas la seule à être mise à jour. Samsung prépare aussi des écouteurs Beans ou BudsX. Comme les AirPods Pro, cette année les true wireless du coréen vont intégrer la réduction de bruit active.



Pour le reste, il va falloir attendre la conférence Unpacked du 5 août prochain (à confirmer) pour voir les nouveautés des Note 20, Fold 2, Z Flip 2 et autre Tab S7. Une chose est sûre, Samsung veut conserver sa place de numéro un dans le monde en inondant le marché.

