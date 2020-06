Site porno : la vérification de l'âge bientôt obligatoire

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Les sites pornographiques devraient prochainement connaître une légère chute de fréquentation. En effet, une nouvelle loi adoptée hier au Sénat a annoncé mettre une vérification obligatoire de l'âge via FranceConnect quand vous souhaitez accéder à un site du type YouPorn, Pornhub, xHamster... Avec cette méthode, les mineurs ne pourront plus accéder aux sites pornographiques à moins d'utiliser un VPN !

Il va falloir prouver que vous avez plus de 18 ans.

À l'heure actuelle, n'importe qui peut prétendre avoir 18 ans ou plus. Il suffit de cliquer sur le bouton "Je suis majeur - Entrer". Pour le gouvernement français, cette simple vérification serait insuffisante, ce qui n'est pas faux.

La proposition de loi a suggéré deux solutions pour pallier à ce problème :

Utiliser une carte de paiement

S'authentifier avec FranceConnect

Mettre une carte bancaire pour se connecter sur un site pour adulte aurait pu poser des problèmes de sécurité (et puis il est assez simple "d'emprunter" la CB de ses parents et de rapidement copier les chiffres dans une note sur son iPhone). Du coup, la solution la plus sûre consiste à s'authentifier avec le système du gouvernement qui s'appelle "FranceConnect".



Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un dispositif permettant de garantir l'identité d'un utilisateur. Cela est utilisé pour les sites officiels comme celui de la CAF, des impôts, la sécurité sociale...

En France, ce système d'authentification est mis à disposition de toutes les autorités administratives, cela donne la possibilité aux français de s'authentifier d'une manière fiable et sécurisée.

On pourrait par exemple comparer "FranceConnect" à une authentification comme celle que propose Apple, Facebook, Twitter ou encore Google. Un bouton unique qui permet de se connecter à travers le même compte sur plusieurs sites internet !

Des sanctions si les sites porno ne respectent pas la nouvelle loi

Avec la multitude de sites pornographiques qu'on retrouve sur internet, il y en aura forcément qui ne vont pas respecter la nouvelle mesure du gouvernement. Les sanctions sont déjà prévues !

Si une authentification via FranceConnect n'est pas proposée, le président du CSA aura la main pour mettre en demeure le site qui aura alors un délai maximal de 2 semaines pour mettre en place l'authentification du gouvernement.

Pour un utilisateur ne souhaitant pas s'authentifier via FranceConnect qu'il soit mineur ou majeur, il faudra utiliser un VPN et sélectionner un serveur étranger, puisque dès que les sites détecteront une adresse IP française, cette procédure d'authentification sera imposée que ce soit sur PC, Mac, iPhone ou Android.



La France n'est pas le seul pays à vouloir lancer la vérification d'âge pour se connecter à un site destiné à un public majeur. Le Royaume-Uni avait soumis l'idée d'un système de vérification d'âge il y a 5 ans. Devant la contestation des anglais, le gouvernement avait finalement abandonné le projet.