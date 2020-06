Bons plans iOS : Vertigo Racing!, Crisis of the Middle Ages, Life Lists

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Vertigo Racing!, Crisis of the Middle Ages, Life Lists. L'occasion d'économiser 38,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2020.28, 34 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Life Lists (App, iPhone, v1.6.1.1, 43 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Les + : Complète et personnalisable Télécharger l'app gratuite Life Lists





Jeux gratuits iOS :

Incredible Box (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v6.00, 59 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit. Incredible Box est un jeu très traditionnel. Faites rouler la boîte à la position cible, rien de plus.



Cela semble simple, mais ce jeu est dur, très dur.



Les + : Cela parait facile mais ça devient vite compliqué ! Télécharger le jeu gratuit Incredible Box





Crisis of the Middle Ages (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!



Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1.7, 245 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Les fans de la série de télé adoreront cette application, qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants avec leurs personnages préférés!



5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis:



• Compte combien d’œufs tu peux pondre avec Joyeuse Mme Chicken

• Sème des graines pour guider les poussins à travers le labyrinthe

• Aide les poulets à regagner le poulailler

• Saute dans le plus de flaques de boue possible

• Réalise des puzzles amusants



Les + : Le jeu parfait pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken





Fresh Reversi (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.93, 18 Mo, iOS 8.0, Alexander Deplov) passe de 4,49 € à gratuit. Un excellent jeu de plateau à la Othello qui comprend plusieurs modes de jeu (solo, deux joueurs et en ligne). Pour réussir à battre vos adversaires, il va falloir de la stratégie, de la logique et de l'anticipation. Les + : Interface épurée

Bon passe-temps Télécharger le jeu gratuit Fresh Reversi





Promotions iOS :

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €. Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue. Télécharger Locks Quest à 3,49 €





This Is the Police 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 1 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €. Interprétez la loi comme bon vous semble dans This Is the Police 2, la suite du mémorable This Is the Police. Intallez-vous dans le bureau du shérif, gérez vos policiers, enquêtez, interrogez, incarcérez, prenez des décisions difficiles et évitez de finir vous-même en prison ! Découvrez un jeu narratif mélangeant aventure, stratégie et combat tactique en tour par tour.



S'agit-il d'un jeu de simulation ? D'un jeu de gestion ? D'un jeu de combats tactiques ? D'un roman interactif ? D'un jeu d'énigmes ? C'est tout cela et bien plus encore !



Plongez dans une expérience narrative unique en son genre. Télécharger This Is the Police 2 à 3,49 €