Snapchat gagne des mini-apps tierces et une nouvelle barre d'action

Snapchat a partagé une multitude d'annonces aujourd'hui lors de son événement Snap Partner Summit. Les nouveaux changements phares incluent des applications tierces intégrées à Snapchat appelées «Minis» à venir en juillet, une nouvelle bannière «Happening Now» (actualité) et une barre d'action en bas repensée, des commandes vocales pour les filtres et des entreprises répertoriées dans la fonctionnalité de cartes de l'application.



La société mère Snap a annoncé toutes les nouveautés lors de son événement Partner Summit.



Pour les changements destinés aux utilisateurs, Snapchat a lancé la bannière «Happening Now» aux États-Unis pour suivre facilement les dernières nouvelles. La fonctionnalité sera déployée dans plus de pays prochainement, certainement en France.



Une autre mise à jour est une barre d'action inférieure actualisée qui facilite l'accès à toutes les fonctionnalités de l'application. On appelle cela une tabbar.



Voici à quoi ressemble le nouveau design à cinq onglets :

Autre nouveauté, les entreprises seront visibles dans la carte instantanée avec des profils et des options permettant aux utilisateurs de passer des commandes directement dans l'application. Voilà de quoi monétiser un peu plus le service.

Les annonces du jour incluent une bonne quantité de mises à jour pour les développeurs. Voici les nouveautés :



Un développement encore plus important est que les tiers peuvent désormais intégrer leurs applications dans Snapchat avec une nouvelle fonctionnalité appelée «Minis» :

Les Snap Minis sont une nouvelle façon pour les développeurs d'intégrer leurs services dans Snapchat et de permettre de nouvelles expériences sociales. Nous avons soigneusement conçu les minis pour les intégrer en profondeur dans vos conversations, de sorte que la coordination avec vos amis soit plus rapide que jamais.



D'autres améliorations incluent Bitmoji pour les jeux et les objectifs dynamiques dans SnapKit.



De même, il y a le lancement de SnapML, les Local Lenses, de nouveaux partenaires de numérisation, y compris la possibilité d'utiliser des commandes vocales avec «Voice Scan» optimisé par SoundHound :

Aujourd'hui, nous introduisons SnapML, qui permet à tout développeur d'apporter ses propres modèles d'apprentissage automatique directement dans Lens Studio pour alimenter les objectifs. Maintenant, n'importe qui peut créer ses propres Lens avec des réseaux de neurones, élargissant les possibilités de lentilles qui peuvent transformer le monde. Nous nous sommes associés à Wannaby, Prisma, CV2020 et Official Lens Creators sur les premières créations SnapML.



Voici comment fonctionneront les objectifs locaux :

Les objectifs locaux permettent un monde de AR partagé et persistant construit au-dessus de votre quartier. Vous et vos amis pouvez entrer ensemble dans la réalité augmentée pour décorer les bâtiments voisins avec de la peinture colorée et découvrir une nouvelle dimension de la réalité augmentée.



De plus, nous introduisons le balayage vocal, qui offre des résultats d'objectif basés sur vos commandes vocales. Propulsé par notre partenariat avec SoundHound, maintenez enfoncé pour dire à Snapchat quel type d'objectif vous souhaitez voir.