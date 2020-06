Les nouvelles applications : Meal Prep, Pastel, Photoshop Camera

Meal Prep (App, iPhone / iPad, v1.3, 189 Mo, iOS 11.0, Apps Farm LLC) Maintenir son alimentation n'a jamais été aussi simple! Nous vous aidons à suivre vos objectifs alimentaires en vous fournissant de nouvelles recettes délicieuses et saines tous les jours.



Fonctionnalités:

- Un compteur de calories quotidien qui suit chaque repas afin que vous puissiez être conscient de votre apport quotidien.



- Vaste bibliothèque de recettes qui vous donne des informations nutritionnelles détaillées sur votre repas telles que les calories, les nutriments, les protéines et les graisses.



- Pas de viande? aucun problème. Vous pouvez choisir le type de nourriture pour laquelle vous obtenez des recettes, de sorte que vous pouvez rechercher un repas végétalien ou quelque chose avec des protéines animales, c'est à vous.



- Conseils de cuisson et instructions étape par étape. Parfait pour ceux qui ont peu ou pas d'expérience.



- Scanner. Obtenez toutes les informations nutritionnelles de n'importe quel produit avec un simple clic de votre téléphone ....





Pastel (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 3 Mo, iOS 13.0, Steven Troughton-Smith) Pastel est une solution pratique au pour garder une trace des couleurs que vous utilisez le plus dans vos projets. Plutôt que d'utiliser le sélecteur de couleurs natif de votre logiciel ou d'écrire le code hexadécimal de chaque couleur dans un fichier texte, Pastel offre une nouvelle façon élégante et intuitive de gérer ses couleurs.



Par défaut, l'app embarque des exemples de palettes de couleurs qui vont ensemble, de quoi inspirer vos futures illustrations. Si vous savez déjà ce dont vous avez besoin, vous pouvez créer de nouvelles collections, chacune avec plusieurs palettes de couleurs. À partir de là, les palettes peuvent avoir autant de couleurs que vous le souhaitez, et les outils disponibles vous permettent d'enregistrer exactement les bonnes couleurs.





Photoshop Camera (App, iPhone, v1.0.1, 205 Mo, iOS 12.0, Adobe Inc.) Adobe Photoshop Camera est une application d'appareil photo intelligente gratuite qui suggère les meilleurs filtres et effets pour vos photos — avant même que vous la preniez. Affichez votre style unique avec des objectifs et des filtres parfaitement instagramables inspirés de vos artistes et influenceurs préférés. Et comme l'application ne demande aucune connaissance de Photoshop, vous pouvez partager votre univers le plus simplement du monde.



Photoshop Camera intègre des fonctionnalités optimisées par l'intelligence artificielle grâce auxquelles vous pouvez réaliser de magnifiques selfies, de remarquables photos culinaires ou de paysages, et bien plus encore.





