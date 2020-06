Snapchat : un nouveau jeu Bumped Out créé par Zynga

Récemment, le studio Zynga annonçait un nouveau partenariat avec le célèbre réseau social Snapchat (v10.84.0.52, 195 Mo, iOS 10.0) dans le cadre de la publication de jeux au sein de l'espace Games.



La belle nouvelle, c'est que la seconde création est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs : il se nomme Bumped Out et permet de jouer avec ses amis.



Une pierre de plus qui devrait rapidement être accompagnées d'autres, étant donné que les deux groupes ont annoncé plusieurs jeux multijoueur à venir.

Snapchat et Zynga lancent leur second jeu

Snapchat et Zynga ont annoncé un partenariat dans lequel le studio de développement aura pour but de développer plusieurs jeux au sein de la plate-forme Snap Games.



Et dès à présent, il est possible de retrouver un petit nouveau : Bumped Out ! Ce dernier reprend le concept d'auto-tamponneuse dans lequel il est possible de personnaliser son véhicule avant de se rendre sur une île qui se rétrécit. Votre but ? Pousser vos adversaire dans le vide et être le dernier survivant.



Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les deux groupes collaborent : en juin 2019, ils ont sorti Tiny Royale, un Battle Royale qui a déjà connu un petit succès.



Rendez-vous sur Snap Games !

