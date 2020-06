Allemagne : L'app de traçage Corona Warn est disponible

Nous avons assisté à un fait assez rare en ce mois de juin, la France a été plus rapide que l'Allemagne pour sortir son application visant à réduire la propagation du Covid-19 ! En effet, l'application iOS et Android du gouvernement allemand vient d'être rendue disponible aujourd'hui sur l'App Store et le Play Store.

L'application s'appelle "Corona-Warn-App"

L'Allemagne a été l'un des pays à accorder sa confiance envers les deux entreprises californiennes. L'application de traçage Bluetooth intègre finalement le protocole développé par les développeurs d'Apple et de Google. Le fonctionnement de l'app allemande est identique à celle que nous connaissons en France, le principe est de suivre via le Bluetooth les personnes que vous rencontrez dans la journée et de vous prévenir si celle-ci se déclare comme atteinte par le Covid-19. Cela vous permet de vous isoler immédiatement pour freiner le risque de propagation.



La ministre de la Santé Jens Spahn invite les allemands à télécharger l'application en masse pour que celle-ci soit le plus efficace possible. Sur la chaîne ZDF elle a expliqué :

Tous ceux qui téléchargent l'application et tous ceux qui encouragent leurs amis contribuent à améliorer la situation

Cependant, comme en France, les allemands ne seraient pas très optimistes à l'idée de télécharger une application qui s'engage à suivre via le Bluetooth les personnes que vous rencontrez au quotidien.

Selon un sondage de Politbarometer, seulement 42% des personnes qui ont été interrogées ont affirmé qu'ils téléchargeront l'application Corona-Warn-App dès que celle-ci serait disponible. 48% des sondés ont affirmé qu'ils ne téléchargeraient pas l'application sur leur smartphone.

Un succès qui s'annonce globalement très limité si ce sondage a raison !





