Pas d'écouteurs Earpods avec l'iPhone 12...

Il y a 6 heures

Alban Martin

Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo a évoqué l'idée qu'Apple ne prévoyait pas d'inclure ses écouteurs EarPods filaires dans la boîte de l'iPhone 12, contrairement à ce qu'il a fait avec tous les modèles d'iPhone précédents.



Maintenant, l'analyste de Wedbush, Dan Ives, confirme : « nos vérifications confirment que probablement aucun écouteur câblé ne viendra dans la boîte de l'iPhone 12». De quoi aider à booster un peu plus les ventes d'AirPods ?



La fin des écouteurs gratuits chez Apple ?

L'analyste Wedbush estime qu'Apple vendra 85 millions d'unités AirPods en 2020, contre 65 millions estimés en 2019.



En plus d'élargir la gamme de produits avec les AirPods Pro anti-bruit en fin d'année dernière, Apple ajouterait également un troisième modèle dans la famille AirPods : un casque supra-auriculaire surnommé «AirPods Studio». Celui-ci devrait être mis en vente à l'automne.



En ce qui concerne l'iPhone 12 lui-même, Wedbush continue de s'attendre à une gamme de quatre modèles avec un mélange de modèles 4G et 5G. Il y a eu récemment des rapports mitigés sur la question de savoir si tous les modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro prendraient en charge le réseau 5G, et plus précisément sur quelles bandes et fréquences. Les deux types différents de «5G» sont les ondes millimétriques et les sous-6 GHz.



Wedbush s'attend à ce que l'iPhone 12 américain prenne en charge les ondes millimétriques. Le mmWave prend en charge la mise en réseau à large bande passante mais a du mal à pénétrer les murs, ce qui signifie que le service n'est généralement pas disponible à l'intérieur. Le déploiement de mmWave est également limité à l'international, car la plupart des opérateurs adoptent une fréquence inférieure à 6 GHz pour leur service 5G initial.



Enfin, selon Wedbush, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par le coronavirus sont derrière nous et Apple est en bonne voie pour un lancement normal de l'iPhone 12. Ils croient qu'Apple sera prêt à expédier l'iPhone 12 aux clients au début octobre.