WatchGit : un client Github sur Apple Watch !

Il y a 3 heures

Alban Martin

WatchGit est une nouvelle application pour Apple Watch qui permet de se connecter à son compte Github. Oui, accéder à ses dépôts et à ceux sur lesquels on a contribué sur le poignet est possible pour 1,09€ seulement.



WatchGit : un utilitaire pour les développeurs sur Apple Watch

WatchGit est donc un utilitaire intéressant pour les développeurs qui déposent leur code sur la plateforme rachetée par Microsoft. Bien évidemment, il ne s'agit pas de coder sur sa montre, mais de suivre les bugs remontés.



Si vous remontez une anomalie sur une librairie ou que l'on vous en remonte sur votre repo, vous allez pouvoir toutes les lister et y accéder. Pratique pour suivre l'évolution d'une correction avec le détail, les commentaires, les labels et autres indications. Chaque bug peut être fermé, délégué et réassigné d'un simple Force Touch.



Et si le besoin est trop intense, WatchGit permet également de créer une issue depuis son poignet en utilisant Siri.



Entièrement en anglais, l'app nécessite watchOS 6.1 au minimum et iOS 13.2 sur l'iPhone rattaché. D'ailleurs, l'app iOS vous servira à vous connecter à votre compte Github.



Qui parmi vous s'est déjà dit qu'une app watchOS aurait été sympa pour suivre son code sur Github ? Et bien voilà...

Télécharger WatchGit à 1,09 €