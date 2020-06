Le scanner LIDAR réservé à l'iPhone 12 Pro Max ?

Il y a 55 min (Màj il y a 45 min)

Alban Martin

Sur la base de prétendues fichiers de conceptions destinés aux accessoiristes pour l'ensemble de la gamme "iPhone 12", un leaker bien connu pense qu'Apple prévoit d'intégrer le scanner LiDAR uniquement pour l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Jusqu'ici, les fuites convergeaient vers un composant commun sur les deux iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max : l'heureux élu pour le LIDAR ?

EverythingApplePro, qui avait précédemment affirmé que les haut-parleurs des iPhone 12 seraient jusqu'à 15% plus forts et qui avait dévoilé le premier iPhone 12 Pro bleu marine, explique maintenant que seul l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces comprendra la fonction LiDAR. Il se base sur des fichiers CAD récemment découverts qui semblent montrer une disposition différente de la caméra sur ce modèle les différents modèles.





iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

La conception de l'iPhone 12 ne sera probablement pas ce que nous pensions. Les CAD récents de l'iPhone 12 brossent un tableau complètement différent. Apple a-t-il tiré rapidement sur la communauté des fuites ?





Cependant, d'autres contestent cette affirmation et supposent que les fichiers sont carrément des faux. C'est le cas de Jon Prosser qui a commenté, mais seulement avec des images. Plus précisément, il a répondu avec un pouce levé à une suggestion de Ben Geskin selon laquelle les conceptions ne sont pas complètes.



"Je viens de faire un rêve", a tweeté Geskin en référence à choco_bit, un autre leaker, "la voix m'a dit : cette version de CAD est erronée. Les dimensions [sic], la forme et les boutons sont corrects, assez pour la fabrication du boîtier. Mais ils n'ont pas besoin de données de la disposition des caméras avant et arrière. Ils ont donc utilisé une ancienne version. Nous devons attendre les données finales en juillet. "



De notre côté, on en doute également fortement, d'autant que l'encoche ici n'est pas réduite. Seul le design plus carré est conforme aux dernières informations fiables en date.

Rappel des specs et prix des nouveaux iPhone 12 à venir

Apple devrait proposer deux modèles "iPhone 12" et deux versions "Pro", l'un d'eux étant une variante "Max" plus grande. Le niveau standard aura des écrans OLED de 5,4 pouces et 6,1 pouces fabriqués par BOE, tandis que les modèles Pro auront des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces fabriqués par Samsung de nouvelle génération et comporteront notamment une profondeur de couleur de 10 bits ainsi que le support du rafraichissement 120 Hz.



Autre différence, les iPhone 12 Pro bénéficieraient de 6 Go de RAM, contre 4 Go pour les iPhone 12 et iPhone 12 Max. Les versions Pro auraient également un chassis en acier inoxydable contre le traditionnel aluminium en face. Les rapports précédents suggèrent que la configuration de la triple caméra sur tous les modèles Pro ajoutera également un scanner LiDAR, tandis que les non-Pro auront une disposition à double caméra.



Quant aux prix, l'iPhone 12 devrait démarrer à 749€ en 128 Go, et l'iPhone 12 Pro Max conserverait le prix de 1259€.