Un raccourci Siri permet de filmer son arrestation

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

L'actualité mondiale est inquiétante ces derniers temps... Entre la propagation du COVID, les tensions et les vidéos de violences policières, les gros titres font peine à voir.



Les arrestations des forces de l'ordre sont sous les feux de la rampe ces derniers temps, jugés comme étant brusques et illégales.



S'il est difficile d'avoir des images des scènes, il faut savoir qu'un raccourci Siri permet de lancer un enregistrement à votre place !

Siri peut filmer votre arrestation

En pleine actualité suite au décès de George Floyd, les violences policières inquiètent de plus en plus, d'autant que les images se font rares dans ces moments. Si des passants ont réussi à filmer la scène insoutenable de l'homme agonisant sous la pression du genou d’un officier, ce n'est pas le cas d'autres victimes.



Il faut savoir qu'il est possible de demander à Siri de filmer votre arrestation grâce à un raccourci. Ainsi, un simple « Dis Siri, je me fais arrêter » permet de lancer l'enregistrement vidéo, d'envoyer sa localisation à un proche, de passer en mode « Ne pas déranger » et de baisser la luminosité de l'écran.



L’américain Robert Petersen est l'homme à l'origine de ce raccourci, déjà publié en 2018 :

Il m’a semblé que si vous vous faites arrêter, cela ne pouvait pas faire de mal d’avoir un enregistrement de l’incident.

Au sein de l'application Raccourcis, il suffit de chercher le raccourci baptisé « I’m getting pulled over » (« Je me fais arrêter », en français).



Source