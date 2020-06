AirPods Pro : Nouvelle mise à jour avec Spatial Audio (version 2D27)

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

5

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour à destination des AirPods Pro. Tous les possesseurs des écouteurs peuvent désormais télécharger ce nouveau firmware. La firme californienne ne précise pas les améliorations et les corrections, mais il ne fait aucun doute que cela pourrait être en lien avec la nouveauté annoncée hier soir avec iOS 14...

Nouvelle mise à jour pour AirPods Pro avec des nouveautés

C'est à travers un nouveau firmware ayant pour nom 2D27 que Apple propose plusieurs correctifs et améliorations pour ses écouteurs de la gamme pro. La firme de Cupertino n'a malheureusement pas détaillé ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour, mais il y a de fortes chances que ça soit le firmware qui introduit la fonctionnalité audio spatiale qui a été présentée hier soir. Pour rappel, cette nouveauté apporte un son de style surrond 3D quand vous regardez ou écoutez un contenu compatible.

Le but ici est d'apporter une expérience cinéma et de vous mettre au centre de l'action pour que vous entendiez les effets spéciaux d'un film ou d'une série tout autour de vous !

On peut comparer cela à du Dolby Atmos sur Apple TV 4K.

La mise à jour apporte probablement aussi l'envoi des notifications vers un iPhone avec iOS 14. En effet, comme nous vous l'avions dit dans notre précédent article, Apple vous enverra une notification quand l'un de vos AirPods (ou les deux) chute à 10% de batterie.

La recharge optimisée est aussi (surement) incluse dans ce nouveau firmware. En effet, tout comme l'iPhone, Apple va optimiser la durée de vie des petites batteries intégrées dans chaque écouteur.

Pour les personnes qui ont des AirPods et qui ont installé la bêta d'iOS 14, cette notification est apparue quand les écouteurs sans fil se sont connectés pour la première fois :

Pour limiter le vieillissement de la batterie, les AirPods se basent sur vos habitudes de recharge quotidiennes pour mettre en attente la recharge au-delà de 80% jusqu’à ce que vous deviez les utiliser.

Comment installer la mise à jour sur vos AirPods Pro ?

Contrairement à n'importe quel appareil Apple, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour que le téléchargement se lance et de confirmer l'installation.

Que ça soit les AirPods de secondes générations ou les AirPods Pro, la mise à jour se fait automatiquement dès que la boite où sont placés les écouteurs est branchée à une source d'alimentation. Il vous suffira après qu'ils sont chargés de les connecter à votre iPhone (en ouvrant la boite) et d'attendre quelques minutes le temps que la mise à jour se télécharge et s'installe.



Vous allez après nous demander, mais comment on sait qu'on a la dernière mise à jour ?

C'est simple. Il faut suivre ce chemin :

Ouvrir les réglages de votre iPhone Rendez-vous dans Général Appuyer sur Informations (le premier) Sélectionner AirPods Regardez la version du micrologiciel

Si celle-ci est marquée "2D15" cela signifie que vos AirPods Pro n'ont pas encore installé la mise à jour. S'il est marqué "2D27", c'est que le nouveau firmware a été installé avec succès !

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des informations supplémentaires sur le contenu de cette nouvelle version des AirPods Pro.