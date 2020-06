iOS 14 : Les premiers avis des twittos sur les widgets

Nous avons eu le droit hier à une multitude de nouveautés sur iOS 14. L'une qui aura attiré le plus l'attention des utilisateurs de Twitter, c'est les widgets que vous pouvez intégrer parmi les applications iOS. Une nouveauté qui bouleverse les codes depuis la création d'iOS. Les premiers retours des utilisateurs qui ont installé la bêta d'iOS 14 n'ont pas hésité à partager leurs premiers avis sur Twitter, parfois avec humour !

Les widgets sur iOS sont-ils une bonne ou une mauvaise idée ? Difficile à dire après moins de 24 heures d'utilisation. Malgré tout, les premiers utilisateurs qui ont commencé à installer des widgets sur leur écran d'accueil semblent apprécier pour la plupart.

Quand vous choisissez le widget, vous avez après à choisir sa taille. Soit vous voulez qu'il prenne la place de 8 applications ou qu'il soit plus petit en prenant la place de 4 applications !

Ce qui revient le plus dans les premiers retours, c'est l'aspect pratique. Avoir accès à des informations sans avoir besoin d'ouvrir l'application ou d'engager le 3D Touch/Haptique, ça change tout ! Pour l'instant, les avis ne se basent qu'à partir des applications Apple. Les développeurs tiers sont en train de mettre à jour leurs applications pour eux aussi proposées des widgets à l'avenir.

Les possibilités sont nombreuses, on peut penser par exemple à des widgets qui mettront en avant le fil d'actualité Facebook, les derniers tweets, les playlists Spotify, les dernières actualités de CNews, la distance parcourue à pied ou les calories perdues pour les applications qui traquent votre activité...

Ce n'est que le début d'une grande fonctionnalité d'iOS 14.

Comme très souvent les premiers tweets sont plutôt moqueurs. C'est d'ailleurs souvent le cas avec les nouveautés sur l'iPhone ou sur iOS.

On retrouve par exemple @itsmichaelwest qui compare le nouvel OS d'Apple avec ce qu'il y a eu dans le passé sur son Windows Phone et ses grosses tuiles...

I'm Michael, and this is my Windows Phone.



Wait. pic.twitter.com/DrOGszHAga