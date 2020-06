Astuce iOS 14 : Siri peut traduire ce qu'il entend

Il y a 1 heure

Alban Martin

Nouvelle astuce pour iOS 14 et iPadOS 14, cette fois en lien avec Siri et l'app Traduire. Alors que parmi les nouveautés principales on trouve les widgets, la bibliothèque d'apps ou encore les appels en bannière, au sein des 200 nouveautés d'iOS 14 il y a également de belles trouvailles.



Apple a sorti une application Traduire avec son dernier système d'exploitation, un concurrent direct de Google Traduction. Sauf qu'ici, tout est fait en local et est surtout profondément intégré à iOS.

Avant iOS 14, la seule solution pour traduire était de passer par une app tierce comme Google ou Reverso pour ne citer qu'eux. Désormais, l'app Traduire est installée par défaut et propose déjà la prise en compte de 11 langues :

anglais, espagnol, chinois mandarin, japonais, coréen, russe, allemand, français, italien, portugais brésilien et arabe.

Si tout est exécuté en local (mieux pour notre vie privée), c'est surtout le fait que Traduire peut être utilisé sans toucher son iPhone, avec Siri. Une nouveauté qui permet de se passer d'une étape supplémentaire qui était d'aller chercher l'information sur Internet.



Siri, qui profite d'une nouvelle interface dans le cadre du projet Compact UI, vous écoute et traduit directement. Si vous le déclenchez à la main, il affichera le résultat. Sinon, il l'énoncera. Et dans le premier cas, l'option pour écouter la traduction est disponible.

Comment ça marche ?

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité d'iOS 14, il suffit de suivre ce simple tutoriel :

Lancez Siri par "Dis Siri" ou appui long sur le bouton Power.

Énoncez la phrase à traduire en commençant par "Traduire".

Précisez la langue de destination. Soit vous le faites à la fin de la phrase à traduire, soit Siri vous proposera une liste de langues.

La traduction est alors affichée dans la langue souhaitée.

Petite astuce supplémentaire, si vous voulez changer la langue de destination sans répéter, un tap sur le résultat ouvrira l'application Traduire. Par contre la première bêta semble avoir du mal à récupérer le texte énoncé par Siri dans l'app.



Voici un aperçu de cette nouvelle astuce pour iOS 14 et iPadOS 14 :

Vous aviez déjà testé cette astuce pour Siri ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ?