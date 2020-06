Safari : Finis les login et mots de passe, authentifiez-vous avec Face ID / Touch ID

Il y a 5 heures (Màj il y a 12 min)

Julien Russo

2

Il fut un temps où il était courant de saisir une adresse mail ou un nom d'utilisateur, puis d'entrer un mot de passe pour se connecter à un espace personnel sur un site internet. Désormais, il est temps de passer au niveau supérieur en vous connectant grâce à votre empreinte ou votre visage !

Une toute nouvelle expérience vient de voir le jour sur la version bêta de Safari 14 sur iOS 14, iPadOS 14 et MacOS 11 !

Une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs

Avec la bêta de Safari 14, la firme de Cupertino propose à tous les développeurs d'intégrer sur leurs sites web la possibilité de proposer une authentification via Touch ID ou Face ID. C'est exactement ce que propose Apple pour les applications iOS, iPadOS et macOS !

Le but de cette évolution c'est d'offrir une expérience plus transparente et plus sécurisée pour les utilisateurs de Safari.

L'API d'authentification Web d'Apple a l'atout de résister au phishing, car elle vient restreindre les informations d'identification habituelles au site web.

Quel avantage pour un site web ? Et pour un utilisateur ?

Si vous êtes propriétaire d'un site internet, l'avantage de proposer un tel système c'est premièrement d'apporter une sécurité supplémentaire pour vos visiteurs.

Pour la première connexion, il sera indispensable de se connecter avec un identifiant et mot de passe, cependant par la suite l'utilisateur pourra choisir de s'authentifier avec Touch ID ou Face ID selon ses préférences.



Pour les utilisateurs, cela évite d'avoir un identifiant et un mot de passe supplémentaire à saisir à chaque fois, nous en avons déjà assez à mémoriser. L'authentification est aussi plus rapide. Si vous êtes un utilisateur régulier de certaines applications iOS comme la Société Générale ou encore WhatsApp, vous avez probablement essayé l'authentification via Touch ID/Face ID pour accéder à votre compte bancaire ou à vos messages sur WhatsApp.



Apple précise que pour l'instant ce nouveau mode de connexion est proposé en bêta aux sites web qui désirent l'utiliser dès qu'elles ont un utilisateur Safari.

Voici comment Apple présente cette nouveauté aux développeurs :

Face ID et Touch ID offrent une expérience sans friction lors de la connexion - et maintenant vous pouvez les utiliser sur vos sites Web dans Safari avec l'API d'authentification Web. Découvrez comment ajouter cette alternative de connexion pratique et sécurisée à votre site Web.

À travers une présentation vidéo sur developer.apple.com, la firme californienne explique aux développeurs comment fonctionne et intégrer ce système d'authentification sur leur site web.

FIDO2

Pour la petite histoire, tout ceci est rendu possible grâce à la technologie FIDO, en particulier la composante API d'authentification Web (WebAuthn) des normes FIDO2.

Ceci fait suite à l'actualité du programme de protection de Google qui a permis à la technologie WebAuthn de Fido, validée par W3C, d'être utilisée par les utilisateurs de comptes Google sur leurs appareils mobiles Apple.