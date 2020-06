Bouygues va acquérir plusieurs opérateurs MNVO (Cdiscount, NRJ, CIC et Auchan)

Quel gros coup de la part de Bouygues ! Le célèbre opérateur français s'apprête à faire une très belle opération sur le marché du réseau mobile.



En effet, le groupe va faire l'acquisition de Euro-Information Telecom : si ce nom ne vous parle pas, c'est normal, mais il faut savoir que la firme détient plusieurs opérateurs de réseau mobile virtuels.



Auchan Telecom, NRJ Mobile ou encore Cdiscount Mobile sont sur le point de passer sous pavillon d'Olivier Roussat.

Bouygues Telecom en passe de faire un gros coup

Bouygues Telecom aurait donc signé un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel afin de mettre la main sur Euro-Information Telecom, opérateur alternatif détenant des forfaits chez plusieurs groupes.



On parle notamment de Auchan Telecom, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile ou encore CIC Mobile. En dépensant 530 millions d’euros (+ une somme entre 140 et 325 millions d’euros), l'opérateur français met la main sur 2 millions de clients et 4 200 agences du CIC et du Crédit Mutuel (partie téléphonie).



Reste désormais à savoir si les conditions resteront les mêmes pour les clients actuels : ces derniers profitent du réseau des trois grands opérateurs, avec la possibilité de switcher entre les trois selon celui captant le mieux.



