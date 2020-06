L'écran 120Hz des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max se confirme

Il y a 5 heures

Alban Martin

Parmi les nouveautés attendues de l’iPhone 12 Pro, l'écran 120 Hz figure aux côtés des Face ID, du Scanner LIDAR ainsi que du nouveau design plus carré.



Après les rumeurs puis les premières confirmations le mois dernier, l’écran Pro-Motion de l’iPad Pro 2017 (et supérieur) arrivera bel et bien sur le haut de gamme des smartphones Apple. D'après un leaker bien connu du monde Android, c'est un fait.

Bientôt un affichage 120 hz sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Un nouveau tweet de IceUniverse a ajouté du poids à la rumeur selon laquelle la gamme iPhone 12 Pro embarquerait un écran de 120 Hz :



A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate. — Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020

Source fiable, s'il n'y a pas d'accident, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max embarqueront la fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.



IceUniverse confirme ainsi les propos de Max Winebach de EverythingApplePro, lui-même ayant conforté les idées de Bloomberg et Ming Chi Kuo publiées fin 2019.



Apple aurait donc validé un affichage 120 Hz sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, soit les modèles dotés d’un écran OLED nouvelle génération de 6,1 pouces pour le petit, et de 6,7 pouces pour le plus grand.



Voici ce qu'explique Apple à propos du Pro-Motion :

Le superbe écran Retina redessiné de l'iPad Pro intègre ProMotion, une nouvelle technologie qui offre des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz pour un défilement fluide, une plus grande réactivité et un contenu de mouvement plus fluide. Avec ProMotion, l'Apple Pencil est encore plus réactif avec une latence de 20 millisecondes, la meilleure de l'industrie, pour un dessin encore plus fluide et naturel. ProMotion améliore également la qualité de l'affichage et réduit la consommation d'énergie en ajustant automatiquement le taux de rafraîchissement de l'affichage en fonction du mouvement du contenu.

Actuellement, les iPhone 11 Pro affichent les jeux et autres vidéos en 60 images par seconde. Mais sur iPad Pro, il y a déjà de nombreux jeux compatibles 120 Hz qui procurent une expérience encore meilleure et que même les consoles de salon n'arrivent pas à égaler.



Contrairement à Google qui est passé à 90 Hz sur son Pixel 4, Apple va passer directement à 120 Hz mais avec un système de bascule automatique qui fera varier l’affichage entre 30 Hz et 120 Hz selon les besoins, afin de préserver la batterie. D'ailleurs, l'écran OLED nouvelle génération devrait être de type LPTO (signé Samsung) comme sur l'Apple Watch. Ce type de dalle consomme moins et peut descendre jusqu'à 1 image par seconde, idéal pour un mode always-on par exemple.

Pour préserver les progrès de l'autonomie apportés par les iPhone 11 Pro, Apple misera également sur une puce A14 gravée en 5 nm, iOS 14 et une batterie gonflée à 4400 mAh sur l’iPhone 12 Pro Max.