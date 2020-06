Bons plans iOS : Door Kickers: Action Squad, Railways!, WatchApp

Il y a 33 min (Màj il y a 33 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Door Kickers: Action Squad, Railways!, WatchApp. L'occasion d'économiser 43,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.4, 95 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à gratuit. L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Studio Music Player DX (App, iPhone / iPad, v1.6, 30 Mo, iOS 9.0, Ivan Kovalenko) passe de 6,99 € à gratuit. Ce lecteur unique vous permettra d’entendre la musique d’une autre façon, que ce soit sur un casque, un moniteur ou les écouteurs de base. Pour cela, l'application permet de régler tous les aspects du son afin de faire ressortir les basses, les aigus, etc.



L'application supporte les formats mp3, wav, aiff, m4a, m4p et permet d'améliorer la qualité du son de la plupart des écouteurs.



Les + : Plus de nuance dans le son

Presets pour tous les écouteurs courants : AirPods, B&O, Beats, Bose, etc Télécharger l'app gratuite Studio Music Player DX





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.1, 40 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





WatchApp (App, iPhone / iPad, v1.6, 54 Mo, iOS 11.0, Followers Unfollowers Tracker) passe de 3,49 € à gratuit. Enfin un moyen de chatter sur votre Apple Watch. Scannez simplement le code QR sur WatchApp sur votre montre et vous êtes prêt à utiliser.



WatchApp est l'application compagnon ultime pour discuter sur votre montre.



WatchApp prend en charge:

- Réponses rapides

- Prise en charge complète des images et des emoji



Les + : Sympa pour les utilisateurs de l'Apple Watch avec données cellulaires Télécharger l'app gratuite WatchApp





Jeux gratuits iOS :

Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.02, 18 Mo, iOS 8.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à gratuit. Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?

Pourquoi versez-vous le lait avant les céréales ? Oups, ce n'est pas la bonne conversation.



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers. Télécharger le jeu gratuit Railways!





Promotions iOS :

Door Kickers: Action Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.63, 214 Mo, iOS 8.1, KILLHOUSE GAMES SRL) passe de 3,49 € à 2,29 €. Door Kickers: Action Squad est un jeu d'action rétro à défilement horizontal qui vous fait incarner un agent du SWAT, envoyé s'occuper des méchants dans la ville de Nowhere City aux USA.



Choisissez votre équipement, puis défoncez les portes et préparez-vous à l'action. Réagissez et adaptez-vous au quart de tour, et si nécessaire, recommencez la partie sans vergogne. Maîtrisez le recul et le temps de recharge de vos armes, jouez avec les distances et les abris à votre avantage et utilisez vos capacités stratégiques en jeu pour utiliser les trousses de soins ou les recharges au moment opportun. À moins que vous ne préfériez garder vos points et libérer votre coup ultime pour finir la dernière salle sans trop de difficulté. Télécharger Door Kickers: Action Squad à 2,29 €





One Hour One Life (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v2.15.0, 166 Mo, iOS 12.1, Wereviz) passe de 5,49 € à 4,49 €. One Hour One Life est l'adaptation pour appareils iOS du jeu original pour ordinateur de Jason Rohrer. Si vous avez joué à ce titre sur ordinateur, vous retrouverez les adorables graphismes et sons créés par Jason, ainsi que l'objectif passionnant de son ovni vidéoludique : bâtir une civilisation de A à Z en compagnie d'autres joueurs sur d'innombrables générations.



Vous commencez l'aventure en incarnant le bébé d'un autre joueur, ou en tant que jeune maman si aucune mère n'est disponible. Chaque minute qui passe équivaut à une année dans le jeu et l'âge maximum possible est de 60 ans. En effet, toute existence est éphémère, mais vos accomplissements seront transmis à vos enfants et petits-enfants après votre disparition. Télécharger One Hour One Life à 4,49 €





Civilization Revolution 2 (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.5, 1 Go, iOS 8.0, 2K) passe de 9,99 € à 2,29 €. La suite d'un des jeux de stratégie sur mobile les plus reconnus est en promo ! Sid Meier's Civilization Revolution 2 défie les joueurs de bâtir un empire glorieux, capable de résister au passage du temps.



Il s'agit d'un épisode redéveloppé pour les plateformes mobiles avec une prise en main optimisée et des graphismes rehaussés.



Au menu, on trouve de très nombreuses nouveautés aussi bien dans les unités, les technologies ou les structures. Citons par exemple les porte-avions, les chasseurs à réaction ou encore les prouesses de la médecine moderne et les technologies informatiques.



Les + : L'un des meilleurs dans son genre Télécharger Civilization Revolution 2 à 2,29 €





XCOM®: Enemy Within (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.0, 3,3 Go, iOS 9.0, 2K) passe de 5,49 € à 2,29 €. XCOM: Enemy Within est à l'origine une extension pour XCOM: Enemy Unknown. 2K Games nous le propose sous lA forme d'une application à part entière. On y trouve de nombreux nouveaux éléments : Armes, équipements, ressources, cartes, etc ...



Il s'agit d'un jeu d'action / stratégire de grande qualité : scénario, graphismes, ambiance et gameplay parfaits ! Les gestions de la base et des ressources sont vraiment poussées, alors foncez ! Télécharger XCOM®: Enemy Within à 2,29 €