Bons plans iOS : Door Kickers, Paintiles, MDScan

⏰ Hier à 21:45

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Door Kickers, Paintiles, MDScan. L'occasion d'économiser 36€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

HackStack (Jeu, Action / Simulation, iPhone, v4.0.1, 58 Mo, iOS 12.0, Tunks LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Entrez dans le CYBERVERSE et devenez le meilleur crypto-hacker avec une action multitâche rapide comme l'éclair. HackStack est conçu pour vous mettre dans un état de fluidité avec un gameplay à haut APM.



Tapez, glissez, maintenez, visez et résolvez votre chemin à travers une grande variété de modules pour devenir le seigneur du cybervers. Ne laissez pas les modules s'empiler trop haut ou préparez-vous à un débordement !



Les + : Quatre coins à conquérir, chacune avec plusieurs niveaux

Plus de 20 modules tactiles uniques à débloquer Télécharger le jeu gratuit HackStack





Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,99 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol dissolvant, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de puzzle!



Les + : 60 niveaux

Zen Mode Télécharger le jeu gratuit Paintiles





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Applications gratuites iOS :

Continual pour Instagram (App, iPhone / iPad, v2.4, 2 Mo, iOS 12.0, Thilina Solomons) passe de 7,99 € à gratuit. Continual vous laisse poster des vidéos de n’importe quelle longueur en Story Instagram, Story Facebook ou Story de WhatsApp.



Continual prendra une vidéo de la Galerie et la découpera en des petits clips de 15 secondes, et les enregistrera dans la galerie, pour que vous puissiez facilement les publier en Story Instagram.



Les + : Très pratiques Télécharger l'app gratuite Continual pour Instagram





MDScan (App, iPhone / iPad, v3.8.15, 14 Mo, iOS 14.0, Mikhail Kuznetsov) passe de 3,99 € à gratuit. Avec MDScan, tout le traitement d'image se fait uniquement sur votre appareil! Aucun document ne sera mis en ligne! Vous êtes en déplacement et vous avez besoin d’envoyer rapidement une facture de dépenses, une carte de visite ou une présentation par e-mail. Sans scanner dans les parages, MDScan offre une solution parfaite et pratique à votre problème.



MDScan convertit à merveille vos images, vos documents papier existants, des tableaux et pleins d’autres choses encore pour créer des documents PDF standard.



Les + : Détection automatique des bords Télécharger l'app gratuite MDScan





PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v8.0.0, 43 Mo, iOS 13.0, Mobeera) passe de 4,99 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





Promotions iOS :

Severed (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.30, 224 Mo, iOS 8.0, DrinkBox Studios) passe de 7,99 € à 1,99 €. Severed est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Sasha, une guerrière qui se bat contre ses ennemis avec une épée vivante. Son but ? Retrouver sa famille !



Un gameplay travaillé, un scénario intriguant et une progression équilibrée font de Severed un jeu à part et très beau !



Les + : C'est sublime

La durée de vie Télécharger Severed à 1,99 €





Door Kickers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 953 Mo, iOS 10.0, KILLHOUSE GAMES SRL) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dans ce titre, il s'agit de "défoncer des portes", comme le titre l'indique, pour neutraliser des terroristes à l'aide d'une équipe d'intervention spéciale du SWAT, l'équivalent américain de la BRI ou du RAID en France. Pour gagner, il faut trouver la meilleure trajectoire pour ses différents personnages, et ainsi sauver les otages.



Si vous aimez les jeux de tactiques, vous allez être servis. Une sorte de mélange entre Lemmings et Fieldrunners au niveau du gameplay.



Les + : Un jeu de tactique très réussi Télécharger Door Kickers à 0,99 €