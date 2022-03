Bons plans iOS : Northgard, Paintiles, Noizio

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Northgard, Paintiles, Noizio. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Pancak3r (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 70 Mo, iOS 11.0, Hugh Trotter) passe de 1,99 € à gratuit. Empilez les crêpes aussi haut que possible dans Pancak3r en faisant glisser l'assiette d'avant en arrière pour les attraper au fur et à mesure qu'elles tombent. Choisissez parmi plus de dix skins différents.



Voyez comment votre meilleur score se cumule avec vos amis sur Game Center. Pancak3r est facile à apprendre mais difficile à maîtriser.



Les + : Un bon jeu d'arcade pour challenger vos amis Télécharger le jeu gratuit Pancak3r





Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,99 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol dissolvant, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de puzzle!



Les + : 60 niveaux

Zen Mode Télécharger le jeu gratuit Paintiles





RedWaterOne (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 728 Mo, iOS 14.0, Multipletoys LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Dans RedWaterOne, vous explorerez un monde de guerre interplanétaire avec des drones et vous reconvertirez la planète au contrôle de la Biolife humaine.



Le jeu vous montrera comment larguer des vivres, utiliser des vivres et utiliser les boucliers d'autodéfense. L'objectif ultime est de livrer l'antidote du virus et d'écraser l'insurrection.



Les + : Un vrai défouloir Télécharger le jeu gratuit RedWaterOne





Twist Spinner (Jeu, Forme et santé / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.0, 1 Mo, iOS 14.0, Anthony Harvey) passe de 0,99 € à gratuit. Twist Spinner est votre nouvelle planche de spinner. La couleur et le geste seront affichés et énoncés par l'application. Le numéro de votre joueur sera également prononcé en mode un par un.



Choisissez entre un joueur à la fois ou tout le monde en même temps. Tapez sur l'écran ou utilisez votre voix pour commander le prochain tour en disant "tapez suivant".



Vous pouvez également définir et régler une minuterie.



Les + : Pour de belles soirées entre amis Télécharger le jeu gratuit Twist Spinner





Applications gratuites iOS :

App Secret (App, iPhone / iPad, v4.0.2, 14 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 1,99 € à gratuit. App Secret vous offre une nouvelle façon de protéger vos données et de garder toutes les informations importantes intactes. Utilisez un éventail d'options de verrouillage pour protéger en toute sécurité les données importantes de votre appareil et empêcher tout accès non autorisé.



Combien de fois cela vous est-il arrivé ? Vous prêtez votre téléphone à quelqu'un et cette personne se met à fouiller dans vos photos, vidéos, notes, rappels ou contacts comme si c'était le sien. Vous ne détestez pas cela ? Si vous avez des photos, des vidéos ou des données que vous ne voulez pas que d'autres personnes regardent, alors vous avez besoin d'App Secret. Avec cette application, vous pouvez rapidement et facilement protéger par un code secret vos données les plus privées ou sensibles afin que personne d'autre que vous ne puisse les trouver.



Les + : Utile pour vos données sensibles Télécharger l'app gratuite App Secret





Noizio (App, iPhone / iPad, v2.4.1, 92 Mo, iOS 12.0, Kyrylo Kovalin) passe de 2,99 € à gratuit. Noizio est une application qui élimine le bruit de la rue et vous permet de vous concentrer sur le travail à accomplir, ce qui augmente votre productivité. D'autre part, il peut également créer l'ambiance pour une soirée romantique ou vous calmer pour dormir, en vous assurant que vous rêverez toute la nuit. Une application d'égaliseur de son ambiant pour créer un mélange de sons ambiants adapté à votre humeur.



Les + : La fonction mix

L'interface sobre Télécharger l'app gratuite Noizio





Promotions iOS :

One Deck Dungeon (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.6.3, 331 Mo, iOS 10.0, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,99 €. Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale.



Les + : Le concept

La durée de vie Télécharger One Deck Dungeon à 1,99 €

Sparklite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.02, 1,1 Go, iOS 13.1, Playdigious) passe de 6,99 € à 4,99 €. Sparklite est un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste en perpétuelle évolution.



Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite ! Télécharger Sparklite à 4,99 €





Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 1,99 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 1,99 €