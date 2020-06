iPhone 12 : Les vidéos en 4K passeraient à 240fps

Julien Russo

Apple aurait décidé de faire un bond de géant dans les enregistrements vidéo en 4K sur les iPhone 12. D'après la chaine YouTube EverythingApplepro et Max Weinbach, la firme de Cupertino annoncerait le premier iPhone à filmer en 4K avec 240 images à la seconde. À noter que tous les iPhone 12 ne seront pas concernés par cette nouveauté !

Une belle évolution par rapport aux iPhone 11

Aujourd'hui, les iPhone 11 proposent au grand maximum 60fps en 4K et 240fps en 1080p. Avec les prochains iPhone, Apple veut aller encore plus loin en proposant aux futurs acquéreurs d'enregistrer des vidéos 4K en 240fps. Si cette rumeur est confirmée, Apple deviendrait la première marque à proposer du 240 images par seconde en 4K sur un smartphone. Techniquement cela n'est pas irréalisable et la firme pourrait se faire un gros coup de publicité si cela venait à s'ajouter dans les caractéristiques des futurs iPhone 12.

L'une des hypothèses pour atteindre cette performance serait qu'Apple utilise l'astuce de "l'interpolation d'images". Pour faire simple, l'iPhone 12 enregistrerait en 4K 120fps puis un traitement logiciel se chargerait de porter la vidéo vers du 240 fps.

La rumeur affirme également que ce sont les iPhone 12 ayant les tarifs les plus élevés qui proposeront le 4K et 240fps. Il ne faudra donc pas s'attendre à profiter de cette évolution sur un iPhone à moins de 1000€.