Apple propose iOS 13.6 bêta 3

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a mis à disposition ce soir la troisième bêta d'iOS 13.6, ainsi que les nouvelles moutures d’iPadOS 13.6, macOS 10.15.6, watchOS 6.2.8 et de tvOS 13.4.



Comme d'habitude les nouveautés et changements sont minutieusement analysés par les développeurs et les rédacteurs.

Apple lance une nouvelle version pour iOS 13.6

Si Apple ne dévoile pas les modifications apportées par cette bêta par rapport à la précédente. rappelons que les deux précédentes versions ont apporté quelques nouveautés intéressantes comme un réglage pour choisir si on veut installer les mises à jour d’iOS, une nouvelle section Symptômes dans l’application Santé, la sauvegarde de la position de lecture dans Apple News mais aussi CarKey, le système d’ouverture et de démarrage de voiture avec une clé virtuelle. Si la nouveauté a été présentée avec iOS 14 lundi dernier, elle fonctionne dès iOS 13.6.

Nous mettrons l’article à jour si nous trouvons des changements. En attendant, si vous avez installé le profil d’approvisionnement d’iOS 13 des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la troisième bêta d’iOS 13.6. Sinon patientez, iOS vous la proposera prochainement.

Concernant les autres bêtas du soir, peu ou prou de changements que ce soit sur Mac, Apple TV et Apple Watch.