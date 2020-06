Les résultats trimestriels T3 2020 d'Apple seront annoncés le 30 juillet

Julien Russo

Apple va présenter ses résultats trimestriels pour le compte du troisième trimestre fiscal dans un mois pile. Ils seront dévoilés aux investisseurs après la clôture de Wall Street. Les attendus sont pour l'instant assez précis, puisque la firme attend une dynamique sur les iPad, mais également sur la gamme iPhone et MacBook Pro.

Les résultats trimestriels le 30 juillet

Dès le 30 juillet à 22h, Apple dévoilera ses résultats financiers pour les mois d'avril, mai et juin. Les investisseurs s'attendent à une progression dans plusieurs catégories.

À commencer par l'iPad qui devrait connaitre une croissance grâce au lancement récent de la nouvelle gamme d'iPad Pro au début de l'année. Mais aussi du côté du MacBook Pro où un modèle est disponible en 13 pouces depuis quelques semaines.

Du côté de l'iPhone, la sortie de l'iPhone SE devrait améliorer les recettes (même si celui-ci rapporte nettement moins de bénéfice que ses confrères 11, 11 Pro et 11 Pro Max). Dernier point qui devrait aussi connaitre un "boom" dans les résultats financiers, c'est les accessoires avec le Magic Keyboard qui a été mis en avant par Apple dans un récent spot publicitaire et qui a été applaudit par les critiques.

Si l'année dernière les résultats attendus étaient entre 52,5 milliards et 54,5 milliards de dollars, cette année les exigences d'Apple devraient être légèrement plus raisonnables, puisqu'avec le Coronavirus qui a ralenti les ventes et la production, les performances ne seront pas les mêmes. Pendant cette période d'avril, mai et juin de nombreux pays étaient en confinement, ce qui a fait baisser les ventes par rapport à l'année dernière.